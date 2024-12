Corinthians alcança recorde de vitórias seguidas no Brasileirão

O Corinthians alcançou um novo recorde no Brasileirão. Ao bater o Bahia, nesta terça-feira, 3, o Timão alcançou a marca de oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, superando as marcas de sete êxitos de 1999 e 2011, segundo Rodolfo Rodrigues (leia seu blog em PLACAR).

Curiosamente, nas duas ocasiões anteriores, o Alvinegro terminou com o título da competição. Já nesta temporada, que configura o atual recorde, a sequência tirou a equipe da luta contra o rebaixamento e deixou o time perto de uma vaga na Copa Libertadores de 2025.

A sequência de vitórias começou no dia 17 de outubro, quando o Timão goleou o Athletico Paranaense por 5 a 2. Na ocasião, os comandados por Ramón Díaz ainda estavam vivos na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

Eliminado em ambos os torneios, o Corinthians focou no Campeonato Brasileiro e deslanchou. Assim, somou 24 pontos entre a 30ª e a 37ª rodada, garantindo a fase de alta no fim do ano.

Mais vitórias seguidas do Corinthians no Brasileirão (1937-2024):

[8] – 2024

7 – 1999

7 – 2011

6 – 1968

6 – 2005

6 – 2017

No Brasileirão por pontos corridos, o recorde de vitórias seguidas pertence ao Internacional (2020) e ao Atlético Mineiro (2021), que venceram 9 jogos consecutivos. Cruzeiro (2003), Flamengo (2019) e, agora, o Corinthians (2024) conseguiram 8 vitórias seguidas.

No geral, no Brasileirão Unificado, desde 1937, o recorde é do Guarani de 1978, com 11 vitórias consecutivas, seguido pelo São Paulo de 2002 (10 vitórias).

A sequência de vitória do Corinthians no Brasileirão