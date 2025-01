‘Corinthians aguarda Pogba dizer sim ou não’, diz Quesada

A contratação de Paul Pogba pelo Corinthians ainda é uma possibilidade. De acordo com o jornalista Leandro Quesada, o Timão já apresentou um projeto ao francês e aguarda uma resposta formal. A equipe paulista tem mais de um patrocinador interessado em bancar o negócio, nos moldes do que foi a contratação de Memphis Depay.

“O Corinthians está como um espectador na frente da televisão, aguardando o Pogba dizer sim ou não”, segundo Quesada.

O francês tem o interesse de outros mercados além do brasileiro e prioriza a permanência na Europa. No entanto, os clubes europeus não têm se movimentado tanto na atual janela de transferências. Turquia, Arábia Saudita e Estados Unidos são outros possíveis destinos de Pogba.

A contratação do francês, se concretizada, seguirá os moldes do negócio com Memphis Depay. A expectativa é que a Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster do clube, ajude financeiramente. Caso a casa de apostas não consiga participar, outras empresas estariam interessadas na parceria. O Corinthians, no entanto, já descartou a Fatal Model, empresa que publicamente mostrou interesse no negócio.

As principais ligas europeias encerram a janela de transferências no início de fevereiro. A decisão de Pogba jogar no Corinthians deve acontecer até lá. Caso o francês decline a oferta, o Corinthians deve permanecer no mercado em busca de um novo jogador midiático.