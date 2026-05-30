O Flamengo não tomou conhecimento do Coritiba na tarde deste sábado (30), no Maracanã. Com uma atuação de gala de Samuel Lino, autor de dois gols e uma assistência, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe carioca firme na perseguição ao líder Palmeiras, aproveitando-se de falhas defensivas e da expulsão de Pedro Rocha ainda no primeiro tempo para construir o placar com tranquilidade.

Erro fatal e vantagem rubro-negra

A partida começou com o time da casa impondo seu ritmo, mas foi um erro do adversário que abriu os caminhos. Aos 10 minutos, a zaga do Coxa falhou na saída de bola, Pedro recuperou pela esquerda e rolou de letra para o meio. Livre, Samuel Lino bateu na saída do goleiro Pedro Rangel para inaugurar o marcador. O Coritiba até tentou responder e assustou em um voleio de Sebastián Gómez que foi para fora, mas a situação dos visitantes logo se complicaria de forma irreversível.

VAR entra em ação e complica o Coxa

Aos 31 minutos, o clima esquentou. Pedro Rocha acertou uma solada dura em Vitão no meio-campo. Inicialmente punido com cartão amarelo, o atacante viu a cor do cartão mudar para vermelho direto após o árbitro Flavio Rodrigues de Souza ser chamado pelo VAR e revisar o lance no monitor. Com um a menos, o time paranaense recuou, e o Flamengo passou a dominar completamente as ações, quase ampliando em um belo toque de calcanhar de Pedro nos acréscimos. A nota triste da primeira etapa foi a saída do zagueiro Léo Ortiz, que deixou o campo lesionado e abatido.

Dupla dinâmica liquida a fatura

Na volta do intervalo, a superioridade numérica e técnica se transformou em gols. Aos 14 minutos, Samuel Lino retribuiu o presente do primeiro tempo: avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Pedro antecipar a marcação e fazer 2 a 0, alcançando a marca de 10 gols no torneio. O Coritiba teve uma chance de ouro para descontar aos 22, quando Breno Lopes cruzou e Gustavo, na segunda trave, perdeu um gol feito. O castigo veio rápido. Dois minutos depois, Samuel Lino recebeu na área, puxou para a direita e bateu; a bola desviou em Taverna e matou o goleiro, selando o 3 a 0.

Cenário na tabela e próximos passos

Com a vitória contundente, o Flamengo chega aos 34 pontos, ocupando a vice-liderança e ficando a quatro pontos do Palmeiras (que tem um jogo a mais). Já o Coritiba estaciona nos 26 pontos, quebrando uma sequência de três jogos de invencibilidade. Após a pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro volta a campo para visitar a Chapecoense, enquanto o Coxa terá a dura missão de receber o líder Palmeiras.