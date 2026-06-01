O Remo conquistou uma vitória heroica e histórica sobre o São Paulo na noite deste domingo (31), no Mangueirão. Em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paraense contou com uma noite inspirada do goleiro Ivan e castigou o Tricolor nos acréscimos com um gol de Marcelinho, selando o placar de 1 a 0. O resultado quebra um tabu de 31 anos sem vitórias sobre a equipe paulista e dá fôlego na luta contra o rebaixamento.

Milagres de Ivan e trave salvam o Remo

A primeira etapa foi marcada por um São Paulo incisivo, mas que esbarrou em uma verdadeira muralha. Logo aos 2 minutos, Lucas Ramon exigiu a primeira grande defesa de Ivan. O goleiro voltou a brilhar aos 20, atirando-se aos pés de Artur para evitar o gol paulista.

O Remo, embora acuado em alguns momentos, assustou aos 41 minutos, quando Patrick carimbou a trave de Rafael. No entanto, o grande momento de tensão ocorreu nos acréscimos: Ivan operou um milagre duplo em cobrança de falta de Artur e no rebote de Enzo, garantindo o zero no placar antes do intervalo.

Tensão, queda de ritmo e o golpe de misericórdia

Na volta dos vestiários, o ritmo da partida caiu drasticamente. O São Paulo, mesmo dominando a posse de bola, encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo armado pelo técnico Leonardo Condé. O jogo tornou-se faltoso e picotado por substituições de ambos os lados, com poucas chances claras de gol.

Quando o empate sem gols parecia definitivo, a história mudou. Aos 48 minutos da etapa final, Marcelinho aproveitou sobra na grande área, tirou do goleiro Rafael e explodiu o Mangueirão, decretando a vitória dramática dos donos da casa.

Com o triunfo na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, o Remo ganha uma sobrevida crucial na briga contra o rebaixamento, deixando a 19ª colocação com moral elevado. Já o São Paulo, que entrou em campo repleto de desfalques e visando colar no G4, amarga uma derrota dolorosa e estaciona na tabela do Brasileirão.