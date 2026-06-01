O Cruzeiro e o Fluminense ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste domingo (31), no Mineirão, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida marcada pelo choque de estratégias — o volume ofensivo dos donos da casa contra os contragolpes letais dos visitantes —, John Kennedy e Matheus Pereira foram os protagonistas do placar. O confronto marcou a despedida das equipes antes da longa pausa de mais de um mês e meio para a disputa da Copa do Mundo.

Eficiência tricolor contra o volume celeste

Apoiado pela torcida, o time mineiro ditou o ritmo nos minutos iniciais, marcando com linhas altas e tentando sufocar a saída de bola carioca. No entanto, a estratégia deixava espaços generosos na defesa. Logo aos oito minutos, Kevin Serna exigiu uma defesa espetacular do goleiro Otávio em rápido contragolpe.

O Cruzeiro respondeu com finalizações perigosas de Lucas Romero e Matheus Pereira, mas esbarrou na falta de pontaria. Quando o primeiro tempo parecia caminhar para o zero a zero, a eficiência tricolor falou mais alto. Aos 42 minutos, John Kennedy recebeu uma ligação direta no comando de ataque, ganhou de Jonathan Jesus na velocidade e bateu na saída do goleiro para inaugurar o marcador. Antes do intervalo, Matheus Pereira ainda quase empatou, tirando tinta da trave.

A estrela de Matheus Pereira brilha novamente

Na volta para a segunda etapa, o técnico Artur Jorge promoveu alterações para tornar o Cruzeiro ainda mais ofensivo, lançando nomes como Matheus Henrique e, posteriormente, Bruno Rodrigues e Sinisterra.

A pressão aumentou, e o goleiro Fábio precisou trabalhar, espalmando um chute cruzado de Kaiki com a ponta dos dedos. A insistência celeste foi recompensada aos 30 minutos. Em cobrança de falta de canhota de Matheus Pereira, a bola desviou na cabeça do zagueiro Jemmes, enganou Fábio e morreu no fundo das redes, marcando o terceiro gol do meia nos últimos dois jogos.

Tensão até o apito final

Os minutos finais foram de pura emoção no Mineirão. O Cruzeiro se lançou ao ataque em busca da virada e quase conseguiu com uma cabeçada venenosa de Sinisterra que passou rente à trave. O Fluminense, por sua vez, não abdicou de atacar e assustou nos acréscimos com Germán Cano, que exigiu grande intervenção para evitar o gol visitante.

Com o apito final, o empate reflete o equilíbrio do duelo. O resultado mantém o Fluminense na parte de cima da tabela, ocupando a 4ª colocação, enquanto o Cruzeiro, em campanha de recuperação, consolida sua posição no meio da classificação. Agora, os clubes ganham um merecido descanso e tempo para ajustes durante a paralisação para o Mundial.