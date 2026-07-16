Com a chegada de nomes como Hulk, 39 anos, e Thiago Silva, 41, o Fluminense além de acrescentar experiência em seu elenco, subiu consideravelmente a média de idade da equipe. Mesmo assim, entre todas as principais ligas do mundo, o Tricolor não possui o time mais velho. Porém, o líder é do Brasil

Levantamento feito pelo site Bolavip Brasil descobriu a média de idade do elenco das grandes ligas do planeta e quem lidera o quesito no Brasil e no Mundo é o Mirassol, uma vez que o clube do interior paulista tem média de 30 anos em seu atual plantel.

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Destaque da temporada passada, a equipe paulista está na disputa da Copa Libertadores e para reforçar o time – com experiência e talento – recorreu para jogadores com faixa etária mais alta. Por isso, assumiu a ponta do ranking mundial.

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O elenco conta com os goleiros Walter (38 anos), Alex Muralha (36), o lateral Reinaldo (36), o meia Eduardo (36) e o atacante Chico Kim (35), entre outros trintões.

O Fluminense, que conta, além dos reforços, com atletas como Fábio (45), Paulo Henrique Ganso (36), Samuel Xavier (36) e Cano (38), aparece na segunda posição, com média de 29,7 de idade para o elenco. A equipe carioca está empatada com o Deportivo Riestra, da Argentina. O time de Buenos Aires disputou a Copa Sul-Americana neste ano.

Flamengo no Top-10

Foram checados todos os elencos das equipes da primeira divisão das dez principais ligas nacionais do mundo: Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália. Os números foram atualizados pela última vez no dia 14 de julho.

Considerado um dos melhores elencos do planeta e o melhor do futebol brasileiro, o Flamengo apostou na alta idade para se tornar uma potência na América do Sul. O atual campeão da Copa Libertadores aparece na 7ª colocação entre todas as grandes ligas na lista da faixa etária.

A equipe formada por jogadoras experientes e multicampeões com Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique e Pedro, possui uma média e idade de 28,8, ao lado de clubes como Al-Faisaly-SAU e o Tigres-MEX.

Os líderes na Europa

Os clubes europeus acabaram ficando de fora do ranking dos dez elencos mais velhos das principais ligas do planeta. Na Itália, por exemplo, a Internazionale é a atual campeã e possui uma equipe com uma média de 27,4 anos.

O mais velho na Premier League é o Fulham. Na 11ª colocação na última edição, o time de Londres possui a média de 27,8. Na França, o Marseille com 27,9 é o time mais velho e na Alemanha é o Mainz com plantel de idade calculada em 27,4 anos.

Vice-campeão da Conference League, o Rayo Vallecano é o time com idade mais alta na Espanha com média de 28,4, aparecendo na 11ª colocação do ranking geral mundial.

Veja a média de idade dos dez elencos mais envelhecidos do futebol mundial:

1 – Mirassol (Brasil): 30 anos

2 – Fluminense (Brasil): 29,7 anos

3 – Deportivo Riestra (Argentina): 29,7 anos

4 – Al-Khaleej FC (Arábia Saudita): 29,6 anos

5 – Barracas Central (Argentina): 28,9 anos

6 – Tigres (México): 28,8 anos

7 – Flamengo (Brasil): 28,8 anos

8 – Al-Faisaly FC (Arábia Saudita): 28,8 anos

9 – Al-Diriyah FC (Arábia Saudita): 28,6 anos

10 – Estudiantes Río Cuarto (Argentina): 28,6 anos

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