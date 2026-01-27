A espera acabou para os torcedores. Nesta quarta-feira, 28, a bola rola para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense recebe o Santos na Arena Condá, em Chapecó, às 20h (de Brasília). O duelo marca o início de uma temporada intensa para ambos os lados, que buscam somar os primeiros pontos na elite do futebol nacional.

Onde assistir a Chapecoense x Santos

O confronto que abre os caminhos das duas equipes na temporada 2026 coloca frente a frente escolas diferentes de futebol e estratégias que começarão a ser testadas agora. Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance desta estreia, a partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Fator casa para a Chapecoense

Jogando diante de sua torcida, a equipe catarinense entra em campo buscando fazer valer o mando de campo, historicamente um ponto forte do clube. Sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, o time inicia a competição focado em garantir uma campanha sólida e sem sustos. A Chape sabe que vencer na estreia é fundamental para ganhar confiança e estabelecer um ritmo positivo logo nas primeiras rodadas do torneio.

A estreia do Santos de Vojvoda

Do outro lado, o Peixe chega a Santa Catarina com a missão de buscar pontos fora de casa. A torcida santista espera ver um time melhor do que nos últimos jogos e capaz de superar a pressão da Arena Condá e iniciar o Brasileirão demonstrando força e competitividade na luta pela parte de cima da tabela.