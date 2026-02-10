Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, a Arena Condá será o cenário de um confronto decisivo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense recebe o Coritiba às 19h00 (de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes recém-promovidas à elite, buscando consolidação na parte de cima da tabela.

Expectativas para o confronto

O embate marca o encontro de dois clubes que retornaram à Série A nesta temporada e vivem momentos distintos de afirmação. A Chapecoense, que garantiu o acesso como terceira colocada na Série B de 2025, surpreende neste início de campeonato com um desempenho sólido e invicto. Já o Coritiba, campeão da segunda divisão no ano anterior, busca maior regularidade para transformar o potencial do elenco em pontos.

A expectativa é de uma partida equilibrada. Enquanto os mandantes tentam impor o ritmo habitual de jogo em seus domínios, os visitantes chegam motivados por um resultado recente positivo longe de casa, prometendo um duelo tático interessante no oeste catarinense.

Chapecoense defende lugar no G4

O Verdão do Oeste vive um excelente início de temporada. Ocupando atualmente a 3ª posição na tabela de classificação com 4 pontos, a equipe soma uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas. A aposta da Chape é na força da Arena Condá e na eficiência de seu sistema defensivo para manter a invencibilidade. Uma vitória nesta quarta-feira não apenas consolida o time no G4, como pode levar a equipe à liderança provisória da competição, dependendo de outros resultados.

Coritiba busca equilíbrio como visitante

Do outro lado, o Coxa tenta encontrar consistência. O time paranaense ocupa a 11ª colocação com 3 pontos. Após um tropeço na estreia, a equipe reagiu na rodada anterior ao conquistar uma vitória importante fora de casa contra o Cruzeiro. Esse triunfo trouxe confiança ao elenco alviverde, que busca agora emendar uma sequência positiva para se afastar da zona intermediária e colar no pelotão de frente.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do sistema pay-per-view. A transmissão será exclusiva do Premiere. Além da TV fechada, o jogo estará disponível para streaming nas plataformas Globoplay e Amazon Prime Video Channels, mediante assinatura do pacote Premiere. Para quem reside no exterior, a opção é o Globoplay Internacional.