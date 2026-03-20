O Ceará inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro Série B 2026 enfrentando o São Bernardo neste sábado, 21 de março. A partida ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza, com início previsto para as 16h (de Brasília).

Contexto do confronto na Série B

Este duelo acontece apenas quatro dias após o encontro decisivo entre as duas equipes pela 4ª fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, disputada na última terça-feira (17), o Vozão avançou na competição nacional após vencer nos pênaltis por 3 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. O reencontro imediato eleva a expectativa para a abertura da Série B, onde o Ceará busca somar pontos importantes em casa na luta pelo acesso.

A arbitragem para o confronto aguarda a oficialização por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que deve ocorrer nas horas que antecedem o pontapé inicial na capital cearense.

Onde assistir ao vivo Ceará x São Bernardo?

A transmissão oficial do confronto será exclusiva pelo canal Premiere. O torcedor pode acessar a partida via sistema pay-per-view nas operadoras de TV por assinatura ou através do streaming nas plataformas integradas ao Grupo Globo.