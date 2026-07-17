O América-MG esteve a poucos minutos de conquistar sua primeira vitória em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, mas viu o alívio escorrer pelos dedos. Na noite desta sexta-feira, no Independência, o Coelho empatou em 1 a 1 com o Ceará, em duelo direto contra o rebaixamento. Segovinha abriu o placar na etapa final, dando esperanças à torcida mineira, mas o experiente Vina, saindo do banco de reservas, decretou a igualdade nos minutos finais. O resultado mantém o time mineiro na lanterna da competição e não alivia a situação dos cearenses, que seguem no Z-4.

Tensão, reclamações e placar zerado

O primeiro tempo em Belo Horizonte refletiu o desespero de duas equipes pressionadas pela tabela. Com muitos erros de passe e pouca inspiração, o jogo foi marcado por disputas físicas. O Ceará chegou a assustar e pediu pênalti em dois lances envolvendo Melk e Giulio, ambos ignorados pela arbitragem. Giulio ainda carimbou a trave aos 13 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. O América-MG, tímido em grande parte da etapa inicial, só foi levar perigo real nos acréscimos. Aos 45 minutos, Dalbert cruzou na medida para Paulo Victor, que cabeceou forte para o chão, obrigando o goleiro Richard a fazer uma defesa espetacular para manter o zero no placar.

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Ilusão alviverde e o castigo no fim

Na volta do intervalo, o panorama parecia mudar a favor dos donos da casa. Após ter um gol de Manoel anulado por impedimento aos 14 minutos, o Coelho finalmente encontrou o caminho das redes. Aos 21, Paulo Victor achou um belo passe entre a zaga cearense e deixou Segovinha livre. O paraguaio tocou com categoria na saída de Richard, fazendo o Independência explodir e, momentaneamente, tirando o América da última colocação.

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Em desvantagem, o Ceará se lançou ao ataque e passou a rondar a área americana. O goleiro Gustavo ainda brilhou ao espalmar um chute perigoso de Lucas Mugni, mas a pressão visitante surtiu efeito na reta final. Aos 43 minutos, a bola sobrou na entrada da área para Vina. O meia, que havia entrado no decorrer da etapa final, bateu de bico, no cantinho, sem chances para o goleiro, jogando um balde de água fria na torcida local.

Com o amargo empate, o América-MG segue na lanterna e buscará a recuperação na próxima rodada visitando o Avaí. Já o Ceará, ainda na zona de rebaixamento, tentará reabilitação jogando em casa contra o CRB.

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