A CBF aprovou de mudanças para o Campeonato Brasileiro da Série B, a partir desta temporada de 2026. O pacote de novidades conta com alteração no formato de disputa, intervenção financeira direta e exigências regulatórias. O pacote foi aprovado pelo Conselho Técnico.

A principal mudança é a introdução de playoffs para definir parte do acesso à Série A. Assim, campeão e vice permanecerão promovidos automaticamente, mas as duas vagas restantes passarão a ser disputadas em mata-mata entre o 3º e o 6º colocados.

O 3º enfrenta o 6º e o 4º encara o 5º, em confrontos de ida e volta, com os vencedores garantindo a promoção. Os quatro últimos colocados da Série A seguem rebaixados.

Além disso, em resposta às reclamações dos clubes sobre a baixa rentabilidade da competição e o peso das despesas de logística, deslocamentos e custos de organização, a CBF decidiu assumir esses gastos estruturais. O suporte, entretanto, não é total.

A partir de agora, os clubes terão que cumprir requisitos vinculados à implementação inicial do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. Agora, os clubes terão de manter em dia os salários dos jogadores, cumprir normas previstas na fase inicial do sistema e adesão aos parâmetros de monitoramento econômico e disciplinamento de gastos.

Além disso, a CBF definiu que a Série B não vai parar durante a Copa do Mundo de 2026. Outra nova implementação é a flexibilização do limite de partidas para transferências internas de atletas ao longo do torneio. Agora, um atleta pode jogar até 12 partidas e, ainda assim, se transferir para outro time da competição.