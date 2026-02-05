Carlos Vinícius, do Grêmio, é um dos maiores goleadores do planeta na atualidade. Desde o dia 10 de agosto de 2025, quando estreou pelo time de Porto Alegre, o atacante emendou uma sequência implacável. Na última quarta-feira, 4, marcou um hat-trick (três gols) na goleada sobre o Botafogo pelo Brasileirão.
De acordo com levantamento do site Bolavip Brasil, considerando sua média de gols desde a estreia até a vitória sobre o Botafogo, Carlos Vinícius é o sétimo maior goleador do mundo, superando até mesmo Cristiano Ronaldo.
Foram contabilizados todas as partidas disputadas entre 10 de agosto de 2025 e 4 de fevereiro de 2026 por jogadores em atividade nas ligas de primeira divisão dos seguintes países: Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, Holanda, Turquia, Arábia Saudita, Argentina, México, MLS (Estados Unidos e Canadá) e Brasil.
Carlos Vinícius tem média de 0,9 gol por partida pelo Grêmio
Carlos Vinícius chegou a 20 gols pelo time de Porto Alegre em 22 partidas, com uma média de 0,9 gol por jogo.
O melhor goleador do mundo neste momento é o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, com incríveis 42 gols em 34 partidas, média de 1,2 gol por jogo.
Os melhores goleadores do mundo desde a estreia de Carlos Vinícius pelo Grêmio:
1 – Kylian Mbappé (Real Madrid) – 1,23 gol por partida
2 – Harry Kane (Bayern de Munique) – 1,1 gol por partida
3 – Julián Quiñones (Al-Qadisiyah) – 1,05 gol por partida
4 – Lionel Messi (Inter Miami) – 1,04 gol por partida
5 – Erling Haaland (Manchester City) – 1 gol por partida
6 – Denis Bouanga (Los Angeles FC) – 1 gol por partida
7 – Carlos Vinícius (Grêmio) – 0,9 gol por partida
8 – Ivan Toney (Al Ahli) – 0,89 gol por partida
9 – Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 0,85 gol por partida
10 – Sam Surridge (Nashville SC) – 0,84 gol por partida
O melhor goleador brasileiro na atualidade
Dentre os brasileiros, Igor Thiago, que defende o Brentford, da Inglaterra, é quem chega mais perto de Carlos Vinícius , com média de gols de 0,68 por partida.
Kaio Jorge, artilheiro do último Brasileirão, tem menos gols que Carlos Vinícius desde sua estreia pelo Grêmio. O atacante do Cruzeiro tem média de 0,54 gol por partida.
1 – Carlos Vinícius (Grêmio) – 0,9 gol por partida
2 – Igor Thiago (Brentford) – 0,68 gol por partida
3 – Endrick (Lyon) – 0,62 gol por partida
4 – Marcos Leonardo (Al Hilal) – 0,58 gol por partida
5 – Kaio Jorge (Cruzeiro) – 0,54 gol por partida
6 – Raphinha (Barcelona) – 0,54 gol por partida 7 – Vitor Roque (Palmeiras) – 0,53 gol por partida 8 – Rayan (Bournemouth) – 0,51 gol por partida 9 – Willian José (Bahia) – 0,46 gol por partida 10 – Pedro (Flamengo) – 0,42 gol por partida