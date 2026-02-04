Em uma noite de futebol ofensivo e reviravoltas na Arena em Porto Alegre, o Grêmio espantou a má fase e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026. Comandado por uma atuação de gala de Carlos Vinícius, autor de três gols, o Tricolor Gaúcho superou um primeiro tempo adverso para golear o Botafogo por 5 a 3. A partida, válida pela segunda rodada, marcou a recuperação dos donos da casa após três tropeços consecutivos na temporada.

Vantagem alvinegra em primeiro tempo agitado

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque, mas foi o Botafogo quem mostrou eficiência primeiro. Aos 16 minutos, Arthur Cabral aproveitou um lançamento preciso de Alexander Barboza, ganhou na velocidade da zaga gremista e abriu o placar. O Grêmio, pressionado pela necessidade da vitória, respondeu rápido. Aos 27, após um corte errado de Mateo Ponte, a bola sobrou limpa para Carlos Vinícius empatar.

Apesar do empate, o time carioca mantinha a posse e a tranquilidade na transição. A superioridade técnica momentânea se traduziu em um golaço aos 34 minutos. Em uma bela troca de passes, Montoro serviu Danilo, que emendou um voleio de canhota sem chances para Weverton, levando o Botafogo para o intervalo com a vantagem de 2 a 1 e deixando a torcida local apreensiva.

Virada fulminante

O cenário do jogo mudou drasticamente no retorno para a etapa final, graças a uma substituição pontual: a entrada de Amuzu no lugar de Pavón. O atacante precisou de apenas quatro minutos para fazer a diferença, cruzando na medida para Carlos Vinícius marcar de cabeça e igualar o marcador novamente.

O gol desestabilizou a defesa do Botafogo e inflamou o Grêmio. Aos 55 minutos, Alex Telles cometeu pênalti ao desviar a bola com a mão. Carlos Vinícius cobrou com categoria, virou o jogo e completou seu hat-trick. O ímpeto gremista não cessou e, três minutos depois, Amuzu apareceu novamente, deixando a marcação para trás e servindo Tetê, que ampliou para 4 a 2, transformando a tensão da Arena em festa.

Chuva de gols e duelo de artilheiros

Com o Botafogo atordoado e errando muitos passes, o Grêmio aproveitou para transformar a vitória em goleada. Aos 78, Edenílson aproveitou o rebote do goleiro Neto após chute de André Henrique e marcou o quinto. O Botafogo ainda encontrou forças para descontar no final com mais um belo voleio de Danilo, que chegou ao seu quarto gol na competição, empatando na artilharia justamente com Carlos Vinícius.

O apito final selou um 5 a 3 memorável, garantindo os primeiros três pontos do Grêmio na competição e interrompendo a euforia do Botafogo, que vinha de uma goleada na estreia. O resultado dá moral ao time gaúcho para a sequência da temporada, enquanto o Glorioso precisará corrigir as falhas defensivas apresentadas no segundo tempo.