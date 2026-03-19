O Internacional conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 de forma dramática. Na noite desta quarta-feira, 18, a equipe gaúcha superou o Santos por 2 a 1, em pleno estádio da Vila Viva Sorte, em partida válida pela sétima rodada da competição. O triunfo, selado com um gol de Carbonero nos acréscimos, dá um alívio ao técnico Pezzolano e joga uma pesada crise sobre o comandante santista, Juan Pablo Vojvoda, que deixou o campo sob fortes vaias da torcida local.
O duelo começou com as duas equipes pressionadas pela necessidade de pontuar para fugir da zona de rebaixamento. Apesar de jogar fora de casa, o Colorado foi mais perigoso na etapa inicial, explorando a velocidade pelos lados.
A equipe visitante só não abriu o placar cedo porque esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro Brazão, que operou verdadeiros milagres em finalizações à queima-roupa de Alerrandro e Vitinho. O Peixe, por sua vez, tentava responder com investidas de Neymar e Gabigol, que chegou a ter um gol anulado por impedimento, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.
Gol contra e a resposta do camisa 10
A segunda etapa mal havia começado e o roteiro virou um pesadelo para os donos da casa. Logo no primeiro minuto, após cobrança de escanteio de Bruno Henrique, o zagueiro Zé Ivaldo cabeceou contra a própria meta, abrindo o placar para o Inter. A desvantagem forçou o Santos a se lançar ao ataque. A entrada de Moisés incendiou o lado esquerdo alvinegro e mudou a dinâmica do jogo. Foi dele a jogada individual que resultou em pênalti, cometido por Vitinho.
Na cobrança, Neymar bateu com extrema categoria, deslocou o goleiro Rochet e empatou o confronto, marcando seu quinto gol no ano e mostrando serviço após ficar de fora da última convocação da Seleção Brasileira.
Quando o empate parecia definido e o Santos já não contava com Neymar, substituído na reta final após pedir para sair, o Internacional encontrou o golpe de misericórdia apostando nos contra-ataques. Aos 49 minutos do segundo tempo, após cruzamento na área e defesa parcial de Brazão em cabeçada de Vitinho, a bola sobrou limpa para Carbonero.
O atacante limpou a marcação de Rollheiser e soltou uma bomba para decretar o 2 a 1 definitivo. Com o resultado, o Inter respira na luta contra a lanterna e ganha moral na competição, enquanto o Santos estaciona na tabela, vendo a pressão sobre o trabalho de Vojvoda atingir um nível crítico perante as arquibancadas.