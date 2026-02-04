O Juventude pode ser mais um time do futebol brasileiro a aderir o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O clube jaconero estuda as propostas e, na última terça-feira, 4, se reuniu com a Five Eleven Capital. A proposta do grupo espanhol conta com investimento de Sergio Ramos, ex-Real Madrid e campeão do mundo pela Espanha.

Proposta financeira e modelo de negócio

De acordo com o ge, a oferta discutida gira em torno de R$ 400 milhões pelo controle de cerca de 90% das ações da SAF, com os 10% restantes ficando sob a gestão da associação do clube, que também teria direito a royalties anuais e a um montante financeiro de saída (cash-out) futuro caso o negócio seja consolidado.

O estádio Alfredo Jaconi e o centro de treinamento ficariam fora do pacote da SAF, preservados sob a tutela da entidade associativa do Juventude.

O passo seguinte é que a Five Eleven Capital envie ainda esta semana a minuta inicial do contrato ao Departamento Jurídico do Juventude para análise e ajustes, antes da apresentação ao Conselho Deliberativo para votação.

Sergio Ramos como investidor

A entrada de Sergio Ramos como um dos investidores chama atenção pelo peso do nome no cenário global do futebol.

Aos 39 anos, o espanhol recém deixou o Monterrey, do México, e ainda não anunciou sua aposentadoria, mas já demonstra interesse em atuar fora das quatro linhas. Além de integrar a proposta no Brasil, o zagueiro também tem manifestado interesse em adquirir o Sevilla, clube que o revelou profissionalmente.