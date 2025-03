Brasileirão Série A: As maiores goleadas na era dos pontos corridos

Desde a adoção do sistema de pontos corridos no Campeonato Brasileiro da Série A em 2003, várias partidas terminaram com placares elásticos que ficaram marcados na história da competição. A maior goleada registrada nesse período ocorreu em 2004, quando o São Paulo Futebol Clube venceu o Paysandu Sport Club por 7 a 0 no Estádio do Morumbi.

Bandeirinha do São Paulo – Fonte: Instagram/@saopaulofc

Detalhes da partida: São Paulo 7 x 0 Paysandu (2004)

Em 2004, o São Paulo protagonizou uma das partidas mais marcantes do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 7 a 0 sobre o Paysandu. O confronto, realizado no Estádio do Morumbi, contou com gols de Grafite (2), Cicinho (2), Nildo, Souza e Jean. Essa vitória expressiva consolidou o São Paulo como uma das equipes mais dominantes daquela temporada.

Outras goleadas marcantes na era dos pontos corridos

Além da expressiva vitória do São Paulo, outras partidas também se destacaram por placares dilatados:

Goiás Esporte Clube 7 x 0 Esporte Clube Juventude (2003): O Goiás venceu o Juventude por 7 a 0, demonstrando superioridade em campo.

7 x 0 (2003): O Goiás venceu o Juventude por 7 a 0, demonstrando superioridade em campo. Cruzeiro Esporte Clube 7 x 0 Esporte Clube Bahia (2003): O Cruzeiro aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Bahia , consolidando sua força no campeonato.

7 x 0 (2003): O Cruzeiro aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o , consolidando sua força no campeonato. Fluminense Football Club 7 x 1 Juventude (2004): O Fluminense venceu o Juventude por 7 a 1, em uma partida de destaque naquela temporada.

7 x 1 (2004): O Fluminense venceu o Juventude por 7 a 1, em uma partida de destaque naquela temporada. Sport Club Corinthians Paulista 7 x 1 Santos Futebol Clube (2005): O Corinthians goleou o Santos por 7 a 1, em um clássico paulista histórico.

