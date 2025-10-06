Brasileirão: Palmeiras passa Fla e dispara chances de título; veja números

Verdão teve nova rodada perfeita, com vitória e tropeço de Flamengo e Cruzeiro na corrida pelo título

Palmeiras assume liderança do Brasileirão com um jogo a menos - Divulgação / Palmeiras

O Palmeiras assumiu a liderança isolada do Brasileirão a aumentou de forma exponencial suas chances de título. O Verdão viu a 27ª rodada do campeonato terminar da melhor forma possível, com tropeços de Flamengo e Cruzeiro, principais concorrentes.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

A combinação de resultados não só levou o Palmeiras à liderança, mas também fez a equipe de Abel Ferreira chegar a 60% de chances de ser campeão, de acordo com os números da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Vale destacar que o Verdão ainda soma um jogo a menos que o rival Flamengo e dois a menos que o Cruzeiro. A partida em questão é contra o Juventude, dentro de casa.

Enquanto isso, o Flamengo detém agora 31% de chances de título, seguido pelo próprio Cruzeiro, com 7%.

Restando cerca de 10 jogos para o final do campeonato, ainda há confrontos diretos entre os postulantes ao título. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no Maracanã, e o Palmeiras também recebe o Cruzeiro.

As chances de título no Brasileirão

(UFMG)



1) Palmeiras – 60.6%

2) Flamengo – 31.5%

3) Cruzeiro – 7.4%

Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo: abaixo de 1%.

Agenda: os próximos jogos da corrida pelo título

Palmeiras: Juventude (casa), Bragantino (casa), Flamengo (fora), Cruzeiro (casa) e Juventude (fora)

Flamengo: Botafogo (fora), Palmeiras (casa), Fortaleza (fora), Sport (casa) e São Paulo (fora)

Cruzeiro: Atlético-MG (fora), Fortaleza (casa), Palmeiras (fora), Vitória (casa) e Grêmio (fora)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.