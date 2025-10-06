Brasileirão: Palmeiras passa Fla e dispara chances de título; veja números

Verdão teve nova rodada perfeita, com vitória e tropeço de Flamengo e Cruzeiro na corrida pelo título
O Palmeiras assumiu a liderança isolada do Brasileirão a aumentou de forma exponencial suas chances de título. O Verdão viu a 27ª rodada do campeonato terminar da melhor forma possível, com tropeços de Flamengo e Cruzeiro, principais concorrentes.
A combinação de resultados não só levou o Palmeiras à liderança, mas também fez a equipe de Abel Ferreira chegar a 60% de chances de ser campeão, de acordo com os números da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Vale destacar que o Verdão ainda soma um jogo a menos que o rival Flamengo e dois a menos que o Cruzeiro. A partida em questão é contra o Juventude, dentro de casa.
Enquanto isso, o Flamengo detém agora 31% de chances de título, seguido pelo próprio Cruzeiro, com 7%.
Restando cerca de 10 jogos para o final do campeonato, ainda há confrontos diretos entre os postulantes ao título. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no Maracanã, e o Palmeiras também recebe o Cruzeiro.
1) Palmeiras – 60.6%
2) Flamengo – 31.5%
3) Cruzeiro – 7.4%
Bahia, Mirassol, Botafogo, Fluminense e São Paulo: abaixo de 1%.
Palmeiras: Juventude (casa), Bragantino (casa), Flamengo (fora), Cruzeiro (casa) e Juventude (fora)
Flamengo: Botafogo (fora), Palmeiras (casa), Fortaleza (fora), Sport (casa) e São Paulo (fora)
Cruzeiro: Atlético-MG (fora), Fortaleza (casa), Palmeiras (fora), Vitória (casa) e Grêmio (fora)
