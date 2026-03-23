Com a convocação do Uruguai, divulgada nesta segunda-feira, 23, todas as seleções sul-americanas já soltaram suas listas para os amistosos no fim deste mês. Os times do Brasileirão com mais atletas convocados são Flamengo e Palmeiras, com sete jogadores, seguidos por Atlético-MG, seis, e Internacional, quatro. Essa é a última data Fifa antes da Copa do Mundo de 2026.
Carlo Ancelotti convocou cinco jogadores da competição para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31. Os nomes foram: Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Danilo (Botafogo), Hugo Souza (Corinthians) e Kaiki Bruno (Cruzeiro). O lateral-esquerdo da Raposa foi chamado para o lugar de Alex Sandro, do Flamengo, cortado por lesão sofrida contra o Corinthians, na noite do último domingo.
O país que mais convocou jogadores do Brasileirão foi o Uruguai, com oito jogadores. Marcelo Bielsa chamou Arrascaeta, Varela e Nico de La Cruz (Flamengo); Piquerez e Emiliano Martínez (Palmeiras); Rochet (Internacional), Cannobio (Fluminense) e Pumita (Vasco).
Alguns destaques da lista são: Maurício, do Palmeiras, que recentemente se naturalizou paraguaio e foi convocado pela primeira vez para a seleção. Cissé, do Atlético-MG, é o único africano da lista, chamado por Guiné. Memphis, estrela do Corinthians, saiu machucado da partida contra o Flamengo, mas ainda não foi cortado da lista da Holanda.
Jogadores do Brasileirão convocados:
Flamengo: 7 convocados
Danilo (Brasil)
Léo Pereira (Brasil)
Arrascaeta (Uruguai)
Varela (Uruguai)
Nico de La Cruz (Uruguai)
Carrascal (Colômbia)
Gonzalo Plata (Equador)
Palmeiras: 7 convocados
Maurício (Paraguai)
Gustavo Gómez (Paraguai)
Ramón Sosa (Paraguai)
Joaquín Piquerez (Uruguai)
Emiliano Martínez (Uruguai)
Flaco López (Argentina)
Jhon Arias (Colômbia)
Atlético-MG: 6 convocados