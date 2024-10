Brasileirão 2024 chega a 18 trocas de técnico; confira

Em sua reta final, a atual edição do Brasileirão passou por novas trocas de técnico após a rodada do fim de semana. Como consequência de derrotas que pioraram a situação de suas equipes na tabela, o Atlético Goianiense demitiu Umberto Louzer, o Juventude encerrou o ciclo com Jair Ventura e o Red Bull Bragantino finalizou o trabalho de Pedro Caixinha.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

Com isso, o número de trocas saltou de 15 para 18, somando demissões, saídas em “comum acordo” e mudanças de clubes. Ao todo, 13 das 20 equipes já realizaram mudanças.

O Atlético Goianiense, que já trocou Jair Ventura, Vágner Mancini e Umberto Louzer, se tornou o único a demitir três profissionais no torneio. Lanterna da competição, o Dragão tem 99,9% de chances de ser rebaixado, segundo projeções matemáticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Publicidade

O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Umberto Louzer. O clube seguirá até o fim do Campeonato Brasileiro sob o comando da comissão técnica permanente. pic.twitter.com/T1vgY8u4Fz — 🅰️tlético Goianiense (@ACGOficial) October 29, 2024

Apenas sete treinadores seguem em seus cargos desde a primeira rodada. São eles: Artur Jorge (Botafogo), Abel Ferreira (Palmeiras), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza), Rogério Ceni (Bahia), Gabriel Milito (Atlético Mineiro), Renato Gaúcho (Grêmio) e Cláudio Tencatti (Criciúma).

Os técnicos no Brasileirão 2024:

Athletico Paranaense: Cuca, Martín Varini e Lucho González (atual)

Atlético Goianiense: Jair Ventura, Vágner Mancini e Umberto Louzer

Corinthians: António Oliveira e Ramón Díaz (atual)

Cruzeiro: Fernando Seabra e Fernando Diniz (atual)

Cuiabá: Petit e Bernardo Franco (atual)

Fluminense: Fernando Diniz e Mano Menezes (atual)

Flamengo: Tite e Filipe Luís (atual)

Internacional: Eduardo Coudet e Roger Machado (atual)

Juventude: Roger Machado e Jair Ventura

Red Bull Bragantino: Pedro Caixinha

São Paulo: Thiago Carpini e Luís Zubeldía (atual)

Vasco: Ramón Díaz, Álvaro Pacheco e Rafael Paiva (atual)

Vitória: Léo Condé e Thiago Carpini

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.