Brasileirão 2025 ganha nova transmissão em streaming

Anunciado para 2025, o Prime Video levará aos seus assinantes 38 partidas do Campeonato Brasileiro. Através de uma colaboração com a Liga Forte União (LFU), os torcedores poderão assistir a grandes times, como Corinthians, Cruzeiro, Athletico-PR, Fluminense e Internacional, jogando em suas casas.

Publicidade

Com essa iniciativa, a plataforma reforça sua presença no mercado de transmissão de esportes no Brasil. Os assinantes terão acesso a jogos emocionantes com narrações envolventes, tudo isso no formato #ModoPrime conhecido da plataforma.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Outros Acordos de Transmissão Futura

Além do Prime Video, a Liga Forte União já estabeleceu parcerias com a TV Record e o YouTube, buscando uma cobertura ampla do Campeonato Brasileiro. Desde 2022, a Amazon começou a explorar o mercado de transmissões esportivas no Brasil, inicialmente com a Copa do Brasil.

Por outro lado, a Globo mantém seu domínio nas transmissões, tendo firmado um contrato com a Libra para transmitir a Série A entre 2025 e 2029. Esse acordo abrange transmissões em diferentes plataformas como TV aberta e fechada, internet, streaming e pay-per-view, envolvendo clubes como Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

Estrutura dos Grupos Libra e LFU

A Libra e a LFU organizam clubes para negociar coletivamente os direitos de transmissão. São membros da Libra times como Atlético, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos. A LFU, por sua vez, inclui clubes como Athletico-PR, Corinthians e Fluminense. Essa organização estratégica de grupos permite que os clubes maximizem o valor de suas negociações.

Publicidade

O contrato da Libra com a Globo alcança a soma expressiva de R$ 6 bilhões por cinco anos de transmissão, sublinhando a importância nacional do Campeonato Brasileiro e atraindo significativos investimentos e cobertura.

Impactos no Futebol Brasileiro

A entrada de empresas tecnológicas de peso como a Amazon nas transmissões ao vivo traz uma mudança importante para o consumo esportivo no Brasil. Isso significa uma maior democratização no acesso aos jogos, com uma variedade maior de plataformas disponíveis.

Além disso, a concorrência entre plataformas por direitos de transmissão tende a melhorar a qualidade das coberturas ofertadas aos fãs. A receita significativa proveniente desses direitos também é crucial para os clubes, possibilitando melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento de novos talentos.

Desafios e Oportunidades para o Futuro

Com contratos firmados para 2025, surgem novas oportunidades para os adeptos do futebol. A variação nas plataformas de transmissão não apenas aprimora a experiência do espectador, mas também pressiona as redes tradicionais de televisão a inovarem.

Com um público cada vez mais engajado digitalmente, a possibilidade de assistir aos jogos em múltiplos dispositivos e locais proporciona um novo fôlego ao futebol nacional. Isso promove inovações nas transmissões e uma maior conexão dos torcedores, ampliando significativamente o alcance internacional do campeonato.