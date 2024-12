Brasileirão 2024 teve a segunda pior marca de artilheiro na história

A temporada de 2024 do Campeonato Brasileiro se encerrou com uma particularidade notável. Foi um dos anos com menor número de gols feitos pelos artilheiros desde que o formato de pontos corridos foi implementado em 2003. Alerrando, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, dividiram o título de artilheiro com apenas 15 gols cada.

Esse resultado é uma marca negativa na história do torneio. A contagem de 2024 é superada apenas pela temporada de 2014, quando William Pottker (Ponte Preta), Fred (Atlético-MG) e Diego Souza (Sport) terminaram com apenas 14 gols cada. Esse fato abre um debate sobre os desafios que times e jogadores enfrentaram em 2024.

Fatores para a Baixa Pontuação

A baixa quantidade de gols em 2024 pode ser analisada a partir de diferentes perspectivas. Entre os principais fatores estão as defesas mais sólidas dos clubes, a falta de entrosamento entre os jogadores e mudanças táticas nas equipes. Além disso, condições climáticas adversas e lesões também podem ter influenciado o desempenho dos atacantes.

Outra variável a considerar são possíveis modificações nas regras do jogo ou na condução das partidas pelos árbitros, o que poderia ter impactado as chances de gols e as estratégias de ataque. Todos esses aspectos ajudam a explicar por que 2024 foi um ano de poucos gols no futebol brasileiro.

Histórico dos Artilheiros do Brasileirão

2014: William Pottker, Fred e Diego Souza com 14 gols cada.

William Pottker, Fred e Diego Souza com 14 gols cada. 2024: Yuri Alberto e Alerrando com 15 gols.

Yuri Alberto e Alerrando com 15 gols. 2020: Claudinho e Luciano marcaram 18 gols.

Claudinho e Luciano marcaram 18 gols. 2018: Gabigol fez 18 gols pelo Santos.

Gabigol fez 18 gols pelo Santos. 2017: Henrique Dourado e Jô também fizeram 18 gols.

Henrique Dourado e Jô também fizeram 18 gols. 2019: Gabigol marcou 25 gols pelo Flamengo.

Gabigol marcou 25 gols pelo Flamengo. 2022: Germán Cano alcançou 26 gols pelo Fluminense.

Esses números evidenciam a variação no desempenho dos artilheiros ao longo dos anos, destacando como 2024 se sobressai negativamente, mesmo em comparação com outras edições com menor número de gols.

Perspectivas para o Futuro do Campeonato

As estatísticas de 2024 trazem à tona discussões sobre possíveis estratégias para aumentar o número de gols e elevar o nível do espetáculo. Os clubes poderiam investir mais no potencial de jovens atacantes, em treinamentos focados em finalização e talvez revisitar suas abordagens táticas.

Há esperança de que a próxima temporada do Brasileirão traga novas revelações e inovações táticas, permitindo que o futebol brasileiro continue a encantar e atrair os fãs.