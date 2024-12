Brasileirão 2024 anotou a segunda maior média de público da história, veja lista

O Campeonato Brasileiro de 2024, continuando a tendência observada no ano anterior, apresentou números impressionantes em termos de público nos estádios. A média de espectadores por partida foi a segunda maior da história do campeonato, perdendo apenas para a edição de 2023. Com 376 jogos abertos ao público, o torneio levou cerca de 25.781 pagantes em média a cada jogo, totalizando 9,6 milhões de torcedores nos estádios durante toda a competição.

Em comparação com 2023, houve uma leve queda na média de espectadores por jogo, que anteriormente era de 26.502. No entanto, o número ainda é expressivo e demonstra o contínuo interesse dos fãs pelo futebol brasileiro. Esta presença massiva de torcedores destaca a paixão que o país nutre pelo esporte e a relevância do Brasileirão no cenário esportivo nacional.

Quem lidera a média de público no Brasileirão 2024?

Pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo se destacou por ter a maior média de público no campeonato. Com um total de mais de 970 mil espectadores em seus 19 jogos como mandante, o clube registrou uma média de 51 mil pagantes por partida. No ano anterior, o número era ainda maior, com uma média de 54,4 mil torcedores. Além do Flamengo, outros clubes como Corinthians e São Paulo também apresentaram médias significativas, com 43.605 e 39.903 torcedores por jogo, respectivamente.

Apesar de ter alcançado resultados expressivos dentro de campo, o Palmeiras terminou em sexto lugar em termos de média de público, mas ainda assim manteve uma presença robusta de torcedores. O Botafogo, por sua vez, também teve uma presença considerável de fãs, com uma média de 25.794 pagantes, ocupando a décima segunda colocação no ranking de público.

Flamengo: 51.084 como média de público pagante Corinthians: 43.605 como média de público pagante São Paulo: 39.903 como média de público pagante Bahia: 36.022 como média de público pagante Fluminense: 32.171 como média de público pagante Palmeiras: 31.328 como média de público pagante Fortaleza: 31.125 como média de público pagante Internacional: 30.820 como média de público pagante Athletico PR: 30.314 como média de público pagante Cruzeiro: 30.028 como média de público pagante Atlético MG: 28.989 como média de público pagante Botafogo: 25.794 como média de público pagante Vitória: 23.249 como média de público pagante Grêmio: 20.345 como média de público pagante Vasco: 20.248 como média de público pagante Criciúma: 13.686 como média de público pagante Juventude: 8.671 como média de público pagante Atlético GO: 7.168 como média de público pagante Bragantino: 5.987 como média de público pagante Cuiabá: 5.732 como média de público pagante

Quais jogos do Brasileirão 2024 atraíram os maiores públicos?

O recorde de público do Brasileirão 2024 foi registrado na partida entre Vasco e Palmeiras, pela 27ª rodada, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que levou 64,8 mil pagantes ao local. O Flamengo, conhecido por sua expressiva torcida, foi responsável por 10 dos 20 maiores públicos da temporada. Um dos destaques foi a partida contra o Vitória, que marcou a despedida de Gabigol e levou 62,5 mil torcedores ao Maracanã.

Além disso, o São Paulo também se destacou no ranking de maiores públicos, com várias aparições como mandante, demonstrando a importância do suporte da torcida para o clube. Estes encontros não só consolidaram a presença de grandes públicos, mas também contribuíram significativamente para o ambiente vibrante e competitivo do campeonato.

Como se destacaram as arrecadações no Brasileirão 2024?

Quando o assunto é arrecadação, o estádio Mané Garrincha brilhou, registrando as duas maiores arrecadações do campeonato. A partida entre Vasco e Palmeiras não só quebrou o recorde de público, mas também alcançou a maior arrecadação bruta, com impressionantes R$ 7,4 milhões. Outro evento de destaque foi Flamengo contra Criciúma, onde a renda atingiu R$ 6,6 milhões.

No ranking geral de arrecadações, o Palmeiras se destacou, tendo realizado seis jogos de grande bilheteria como mandante. Seu melhor registro foi na partida contra o Corinthians, pela 13ª rodada, com uma renda de R$ 4,06 milhões no Allianz Parque. O Flamengo, no entanto, liderou nas médias de renda por jogo, com mais de R$ 3 milhões, mostrando sua força tanto em campo quanto nas arquibancadas.

O impacto destas cifras no Brasileirão

Os números de público e arrecadação do Brasileirão 2024 não só refletem o entusiasmo dos torcedores, mas também destacam a importância econômica do campeonato para os clubes. A forte presença de público gera receitas substanciais, ajudando os clubes a investir em melhorias e atrair novos talentos. Esse ciclo virtuoso contribui para a manutenção do futebol como um dos principais espetáculos esportivos do país.

Em última análise, o sucesso do Brasileirão 2024 em termos de público e arrecadação reafirma a paixão nacional pelo futebol e estabelece um patamar alto para as futuras edições do campeonato. Com uma base de torcedores cada vez mais engajada, o futebol brasileiro continua a consolidar sua posição no cenário mundial.