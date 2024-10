Bragantino anuncia a demissão do técnico Pedro Caixinha

O Bragantino anunciou no início de noite deste domingo, 27, a demissão do técnico Pedro Caixinha. A decisão acontece um dia após o Massa Bruta perder em casa para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e ficar colado na zona de rebaixamento.

Pedro Caixinha chegou ao Bragantino no final de 2022. Ao longo de quase dois anos, o português comandou a equipe brasileira em 124 oportunidades: foram 50 vitórias, 38 empates e 34 derrotas. Em 2023, alcançou a melhor participação do clube no Brasileirão de pontos corridos, terminando a temporada em 6º colocado.

Junto com Pedro Caixinha, os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Belman e o preparador físico Polyvios Kyritsis também deixam o clube. O Bragantino será comandado de forma interina por Anderson Marques, até que um nome seja anunciado.

Restando apenas sete jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Bragantino briga contra o rebaixamento. A equipe é 16º colocado na tabela, o primeiro fora do Z-4, e correndo o risco de entrar na zona ainda ao final da rodada.

O Braga recebe o Cuiabá no próximo dia, no Nabizão, em confronto direto pela parte de baixo da tabela.

Confira a nota do Bragantino na íntegra:

