Botafogo x Vitória: horário, escalações e onde assistir

Na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2024, o Botafogo recebe o Vitória em um decisivo embate no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão. Líder do campeonato com 69 pontos, o Botafogo busca se recompor após o revés contra o Atlético-MG, reduzindo sua vantagem sobre o Palmeiras para apenas dois pontos. O Vitória, por sua vez, chega embalado por uma vitória essencial contra o Criciúma e mantém viva a chance de evitar o rebaixamento.

O confronto está marcado para sábado (23), às 19h30 (horário de Brasília), sendo crucial para os dois times. O Botafogo quer firmar sua liderança e se aproximar da conquista do título, enquanto o Vitória tenta se afastar da zona de descenso. Com capacidade para mais de 44 mil torcedores, o Nilton Santos será o cenário de um jogo eletrizante.

Como Assistir ao Jogo?

No Brasil, a partida entre Botafogo e Vitória será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere. Internacionalmente, haverá transmissão por diversos canais. Nos EUA, a partida estará disponível através da Fanatiz USA e Premiere, enquanto em Portugal os torcedores poderão assistir pelo Bet365.

Histórico e Desempenho Recente

Botafogo e Vitória possuem um confronto direto bastante equilibrado. De acordo com o portal oGol, esta será a 49ª partida entre as equipes, com ambas acumulando 17 vitórias e 14 empates. Nos últimos cinco jogos, o Botafogo alcançou duas vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto o Vitória conseguiu três vitórias e sofreu duas derrotas.

Desfalques e Escalações

O Botafogo entrará em campo com algumas baixas importantes. Sob o comando do técnico Artur Jorge, o time não contará com Luiz Henrique e Alexander Barboza, ambos suspensos após expulsões ante o Atlético-MG. Além disso, o lateral Rafael está afastado por problemas físicos, e pode se aposentar ao final da temporada.

John, Vitinho, Bastos, Halter, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregore, Almada, Savarino, Junior Santos, Igor Jesus.

No Vitória, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com o zagueiro Camutanga, que passou por cirurgia no joelho, e o volante Caio Vinícius, ainda em fase de transição após lesão na coxa. O atacante Osvaldo segue fora devido a um grave problema de saúde.

Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Esteves, W. Oliveira, Ricardo, Matheuzinho, Eduardo, Gustavo Mosquito, Alerrandro.

O confronto deste sábado entre Botafogo e Vitória promete ser um grande espetáculo, com ambos os clubes buscando firmar suas posições na reta final do Campeonato Brasileiro.