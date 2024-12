Botafogo x São Paulo: horário, escalações e onde assistir

O Botafogo está em alta após vencer a Conmebol Libertadores contra o Atlético-MG, e os torcedores agora sonham com a conquista do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa apenas de um empate contra o São Paulo na última rodada para garantir o título. O estádio Nilton Santos promete ser palco de um espetáculo inesquecível, com casa cheia.

Com 76 pontos, o Botafogo lidera o campeonato, com três pontos à frente do segundo colocado, Palmeiras. O time carioca quer coroar a temporada quase impecável sob a orientação de Artur Jorge, amplamente elogiado como o melhor técnico do ano no Brasil. O São Paulo, na sexta posição com 59 pontos, não possui mais chances de alcançar as primeiras colocações.

Desafios do Confronto com o São Paulo

Enfrentar o São Paulo nunca é simples, ainda mais em um momento tão decisivo. Apesar de algumas baixas por lesão, o time paulista tem potencial para surpreender. Contudo, o Botafogo tem a vantagem do jogo em casa, com o apoio vibrante de 40 mil torcedores, que esgotaram os ingressos com antecedência.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, contará com a volta do goleiro John, após suspensão. No entanto, não terá o zagueiro Alexander Barboza, suspenso por cartões, nem Bastos, que ainda se recupera de uma lesão e só deve voltar na Copa Intercontinental da FIFA.

John; Vitinho, Adryelson, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Preparação do São Paulo para o Jogo

O São Paulo chega desfalcado, com Calleri e Wellington Rato indisponíveis devido a questões físicas. O técnico Luís Zubeldía planeja preservar certos jogadores para evitar piorar lesões, o que pode comprometer a formação do time no Rio de Janeiro.

Historicamente, Botafogo e São Paulo têm um confronto equilibrado, com uma leve vantagem para os paulistas em vitórias. Recentemente, empataram por 1 a 1 na Libertadores 2024, com o Botafogo avançando nos pênaltis. A expectativa é por mais um jogo emocionante neste domingo.

Rafael, Igor Vinicius (Moreira), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Patryck (Rafinha); Alisson, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e William Gomes (Luciano); Bobadilla, André Silva e Erick.

Expectativas para o Final do Campeonato

Com três vitórias seguidas, o Botafogo chega como favorito e espera cumprir as expectativas dos torcedores com um desempenho sólido e evitar surpresas, conquistando assim mais um título nacional.

Data: 8 de dezembro de 2024

Hora: 16:00 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Aos que não conseguirem comparecer ao estádio, o jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, SporTV e Premiere, permitindo que torcedores de todo o país acompanhem este emocionante desfecho da temporada de futebol.

Além disso, a PLACAR vai disponibilizar uma transmissão ao vivo da partida, diretamente no site oficial.