A temporada do futebol nacional começa mais cedo em 2026. O Botafogo recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira, 29, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) em um duelo que marca o início da corrida pelo título em um ano atípico, com calendário ajustado devido à Copa do Mundo.

Duelo de técnicos: Anselmi x Tite

O confronto coloca frente a frente dois projetos ambiciosos e renovados. Pelo lado do Glorioso, a torcida vive a expectativa da temporada com Martín Anselmi. O treinador, que chegou para substituir Davide Ancelotti, chega com a missão de implementar seu estilo de jogo intenso e fazer valer o mando de campo logo na primeira rodada.

Já a Raposa aposta na experiência e no currículo vitorioso de Tite. O técnico assume o comando do time mineiro com o objetivo de elevar o patamar competitivo da equipe desde o início da competição. Mesmo jogando fora de casa, o time celeste busca demonstrar organização tática e somar pontos importantes contra um adversário de peso.

Onde assistir a Botafogo x Cruzeiro

A partida terá transmissão exclusiva via streaming para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo Amazon Prime Video. A plataforma detém os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União (LFU) quando atuam como mandantes.