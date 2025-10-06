Botafogo-SP x Paysandu: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Em confronto direto contra o rebaixamento, equipes se enfrentam em Ribeirão Preto em partida decisiva para as pretensões de ambos na competição.

Nesta terça-feira, 7, o Botafogo-SP recebe o Paysandu em um confronto direto e decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Série B. A partida, válida pela 31ª rodada, acontece às 21h35 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e é crucial para as pretensões de ambas as equipes na competição.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Um confronto direto contra o Z-4

O duelo é um verdadeiro ‘jogo de seis pontos’ na parte inferior da tabela. O Botafogo-SP, na 18ª posição com 29 pontos, busca a vitória para se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Já o Paysandu, lanterna com 26 pontos, precisa desesperadamente do resultado positivo para manter viva a esperança de permanência na segunda divisão.

Botafogo-SP em crise e sob novo comando

A fase do time de Ribeirão Preto é péssima. A equipe não vence há sete jogos na competição, acumulando cinco derrotas e apenas um empate no período. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Allan Aal. Sob o comando do interino Ivan Izzo, o Pantera joga em casa com a obrigação de vencer para respirar na luta contra a degola.

Paysandu busca embalar para sonhar

Do outro lado, o Paysandu ocupa a lanterna da Série B, mas chega com um ânimo renovado. O Papão vem de uma vitória importante sobre o Criciúma e um empate com o Cuiabá, resultados que encerraram uma longa sequência negativa e deram esperança à torcida. O time paraense aposta neste confronto direto para diminuir a distância para os rivais e iniciar uma arrancada na reta final do campeonato.

Onde assistir e prováveis escalações

A partida terá transmissão pela RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV fechada) e pelo streaming Disney+. Além disso, os canais SportyNet e Desimpedidos exibirão o jogo no YouTube.

O Botafogo-SP não terá o zagueiro Edson, expulso, mas conta com o retorno de Ericson. No Paysandu, o lateral Reverson é o principal desfalque, suspenso.

Provável Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Vilar, Ericson e Jean Victor; Jhony Douglas, Matheus Barbosa e Marquinho; Robinho, Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico Interino: Ivan Izzo.

Provável Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Thalisson Gabriel e Bryan Borges; Ronaldo Henrique, André Lima e Denner; Garcez, Marlon Douglas e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.