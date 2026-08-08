Em um confronto direto e tenso na luta contra o rebaixamento, o Botafogo-SP fez valer o fator casa e venceu o América-MG por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (08), no estádio Santa Cruz. A partida, válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi marcada por falhas defensivas de ambos os lados e pela estrela do zagueiro Badaró, que saiu do banco para empatar o jogo e salvar uma bola em cima da linha nos acréscimos, garantindo um respiro vital para o time paulista.

Pressão mandante e placar zerado

O primeiro tempo em Ribeirão Preto foi de domínio territorial do Botafogo-SP. Sabendo da necessidade de se afastar da zona de rebaixamento, o time da casa adiantou as linhas e pressionou a saída de bola do Coelho. Zé Hugo foi a principal válvula de escape ofensiva, exigindo boas intervenções do goleiro Gustavo, que chegou a defender um chute forte à queima-roupa com o rosto. Apesar do volume de jogo e de acumular finalizações, a equipe paulista esbarrou na falta de pontaria, levando o empate sem gols para o intervalo em um resultado que não interessava a nenhuma das equipes.

Susto, estrela do banco e virada fatal

A etapa final reservou toda a emoção que faltou nos primeiros 45 minutos. Logo aos nove minutos, a marcação alta do América-MG surtiu efeito: após uma sequência de vacilos da zaga mandante na saída de bola, Fer Elizari apareceu livre na pequena área para abrir o placar. A resposta do técnico Cláudio Tencati foi imediata e cirúrgica. Aos 14 minutos, Badaró entrou na vaga de Ericson. Apenas três minutos depois, em sua primeira participação, o defensor subiu livre na segunda trave após cobrança de falta de Rafael Gava e testou para o fundo das redes, igualando o marcador. O ímpeto da reação paulista forçou o erro fatal dos visitantes. Aos 25 minutos, Zé Hugo fez grande jogada pela direita e descolou um cruzamento com veneno para a área. Na tentativa de cortar, o lateral Filipe Dahora se atrapalhou e mandou a bola contra o próprio patrimônio, decretando a virada do Botafogo-SP.

Milagre no fim e alívio na tabela

Em desvantagem, o América-MG se lançou desesperadamente ao ataque nos minutos finais, abusando dos cruzamentos para o centroavante Mastriani. Aos 48 minutos, o empate mineiro parecia certo quando o uruguaio completou com perigo pelo alto, mas Badaró, coroando sua noite de herói improvável, salvou a bola em cima da linha. Com o resultado, o Botafogo-SP ganha fôlego na luta contra o descenso, somando pontos cruciais para se manter fora do Z-4 e respirar na competição. Já o América-MG vê sua situação se agravar de forma dramática na penúltima colocação da Série B, estacionado nos 11 pontos e com o sinal de alerta piscando cada vez mais forte para o restante do campeonato.