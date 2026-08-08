A CBF pretende transformatr ex-jogadores que não se profissionalizaram em árbitros. O projeto foi revelado recentemente pelo vice-presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao Globo Esporte.

A ideia é identificar jovens atletas sem sequência na carreira. “Estamos discutindo se até 21 ou 22 anos. Muitos atletas que jogam bola não vão virar profissionais. Eles vão ficar pelo meio do caminho. Esse cara fica desolado, não pintou um contrato. Nossa ideia é falar: ‘vamos ser árbitros’.”, explicou o dirigente.

Segundo ele, “quem jogou futebol tem uma visão totalmente diferente e melhor.”

Na seletiva estão previstos teste físicos, avaliações psicotécnicas e exames de visão. O objetivo é formar entre 30 e 40 árbitros de elite, com custos bancados tantos pela CBF quanto pela Comissão Nacional de Arbitragem.

“Nos próximos dois anos, vamos nos servir dessa elite que formarmos agora, de árbitros-atletas”, pontuou Gluck Paul.