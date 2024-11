Botafogo, Palmeiras e Fortaleza: as chances de título no Brasileirão

A 34ª rodada do Brasileirão voltou a embolar a luta pelo título da edição de 2024. Com o empate entre Botafogo e Atlético Mineiro e a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, a diferença entre líder e vice-líder caiu para apenas dois pontos – 69 do Fogão contra 67 do Verdão.

A briga fica ainda mais acirrada levando em conta o Fortaleza, atual terceiro colocado com 63 pontos. O Leão do Pici faz seu jogo de número 34 apenas nesta sexta-feira, 22, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, e pode colar no “pelotão de frente”.

De acordo com projeções da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances matemáticas mais reais ainda são dos dois primeiros. Segundo a instituição, o Botafogo tem 53% de chance de levantar o título.

Por outro lado, o Palmeiras, que já esteve mais distante, alcançou 41,1% de probabilidade. O Fortaleza, com um jogo a menos, tem 5,4% de chance, mas pode ver o cenário melhorar em caso de vitória nesta rodada.

Matematicamente, mais três times têm probabilidade matemática de vencer o Brasileirão. O Flamengo, quarto colocado, tem 0,30%, e o Internacional, quinto, tem 0,20%. O São Paulo, sexto, tem apenas 0, 004% de chance.

As chances de título no Brasileirão

Botafogo – 53% Palmeiras – 41,1% Fortaleza – 5,4% Flamengo – 0,3% Internacional – 0,2% São Paulo – 0,004%

*números da UFMG

