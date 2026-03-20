O Botafogo enfrenta uma crise financeira severa em março de 2026, com a dívida total da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) atingindo o patamar de R$ 2,6 bilhões. O clube foi notificado pela Fifa e corre o risco real de sofrer um transfer ban, o que impediria o registro de novos jogadores.

Prazos e valores da notificação da Fifa

A entidade máxima do futebol notificou formalmente o clube em 18 de março. O alvinegro tem um prazo de 45 dias para quitar uma dívida de 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões) com o Zenit, da Rússia.

Impacto da contratação de Artur

O débito é referente à aquisição do atacante Artur. Caso o pagamento não ocorra no período determinado, a punição administrativa de bloqueio de registros será aplicada imediatamente. Os principais pontos de atenção incluem:

Dívida consolidada recorde de R$ 2,6 bilhões;

Pendência de R$ 35 milhões com o Zenit pelo atacante Artur;

Risco iminente de bloqueio de contratações nas próximas janelas.

Gestão da Eagle Football e fluxo de caixa

A instabilidade financeira está interligada à saúde da Eagle Football Holdings, liderada por John Textor. Para honrar compromissos com o fundo Ares Management, Textor alienou 44% de suas ações no Crystal Palace por 190 milhões de libras.

Transferências internas para o Lyon

A liquidez do clube carioca foi afetada por movimentações internas do grupo. Entre 2024 e 2025, cerca de 122 milhões de euros (R$ 677 milhões) foram transferidos do clube para o Lyon, visando auxiliar a equipe francesa em suas obrigações financeiras.

Pressão sobre Martín Anselmi e desempenho esportivo

O cenário administrativo reflete diretamente no gramado. Após sete rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, o time ocupa a zona de rebaixamento. O técnico Martín Anselmi enfrenta forte pressão, enquanto a diretoria busca soluções emergenciais para evitar o colapso esportivo.