Bahia x São paulo: horário, onde assistir e escalações

Nesta terça-feira, 5, a Arena Fonte Nova em Salvador será o cenário de um confronto eletrizante entre Bahia e São Paulo. O jogo, parte da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é crucial na disputa direta por uma posição no G-6, o que assegura participação na próxima Libertadores.

Publicidade

O São Paulo está na sexta colocação, somando 51 pontos e atualmente detém a última vaga para o torneio continental. O Bahia, com 46 pontos, busca a vitória para subir na classificação e aumentar suas chances de alcançar essa meta. O duelo promete ser um momento decisivo para ambas as equipes.

Situação do Bahia para o Confronto

O Bahia enfrenta algumas ausências importantes para o jogo desta terça-feira. Thaciano está suspenso, enquanto Rezende se recupera de uma lesão muscular e Biel está fora devido a dores nas costas.

Publicidade

O técnico Rogério Ceni deve fazer alterações para suprir essas ausências. Luciano Rodríguez é esperado no ataque, e no meio-campo, Nicolás Acevedo pode substituir Jean Lucas, conforme a tática necessária durante o jogo.

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Acevedo), Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Escalação Esperada para o São Paulo

Pelo São Paulo, há boas notícias com os retornos de Bobadilla e Patryck, que retomaram os treinos e estão disponíveis para o técnico Luis Zubeldía. As ausências são Pablo Maia, se recuperando de cirurgia, e Michel Araujo, com lesão no joelho.

Zubeldía pretende manter a base das partidas anteriores, com Erick, Luciano, Lucas e Calleri formando o ataque na busca por um resultado positivo em Salvador.

Publicidade

Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Onde e Como Assistir à Partida?

Os torcedores poderão acompanhar esse importante confronto entre Bahia e São Paulo ao vivo pela TV Globo, além de assinarem o Premiere para assistir ao jogo. A transmissão inicia às 21h30, horário de Brasília, diretamente da Arena Fonte Nova, que promete um grande público apoiando o Tricolor de Aço.

Importância do Confronto

Este embate entre Bahia e São Paulo é decisivo para ambos os clubes na reta final do Campeonato Brasileiro. Uma vitória de qualquer lado pode significar um passo crucial para a Libertadores de 2025, tornando esta partida imperdível para os amantes do futebol. A proximidade das equipes na tabela acrescenta emoção e competitividade ao jogo.