Bahia x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir

Menos de um dia após o jogo da Seleção Brasileira, a Arena Fonte Nova se prepara para sediar um duelo crucial. Bahia e Palmeiras se enfrentarão, prometendo uma partida emocionante para os torcedores em Salvador. O Bahia buscará o apoio de sua torcida para conquistar três pontos importantes, enquanto o Palmeiras tentará manter sua boa sequência no histórico de confrontos entre as duas equipes.

Publicidade

Valendo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a expectativa é de um jogo disputado. Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia busca retomar o ritmo após a pausa da Data FIFA. O Palmeiras, sob a liderança de Abel Ferreira, chega com desfalques significativos, mas confiante na força de seu elenco e estratégia.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como Assistir Bahia x Palmeiras?

Para os que não puderem ir ao estádio, há opções de transmissão. No Brasil, o jogo será transmitido pelo canal Premiere a partir das 18h (horário de Brasília).

Histórico de Confrontos: Bahia vs Palmeiras

O Palmeiras tem vantagem no histórico contra o Bahia. Em 54 jogos, venceu 27 vezes, ao passo que o Bahia venceu 10, com 17 empates. No último embate, o Palmeiras venceu por 2 a 0 em São Paulo. Apesar do retrospecto, o Bahia busca motivação extra para conquistar uma vitória em casa.

Desfalques no Bahia e Palmeiras

O técnico Rogério Ceni enfrenta problemas para escalar o Bahia devido a lesões e suspensões. Kanu está suspenso, e Biel, Rezende e Iago Borduchi estão fora por problemas físicos. Santiago Arias e Lucho Rodríguez servem suas seleções e não jogam. No entanto, Gabriel Xavier e Jean Lucas estão de volta, o que é um ponto positivo para o time.

Publicidade

Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro, Cauly; Everaldo.

O Palmeiras, sob Abel Ferreira, também enfrenta ausências importantes. Mayke, Richard Ríos e Estêvão estão suspensos. Bruno Rodrigues e Piquerez têm questões médicas. Gustavo Gómez está fora, mas Weverton, apesar de convocado pela seleção, deve estar disponível para defender o gol do Palmeiras.