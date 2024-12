Bahia x Atlético GO: horário, escalações e onde assistir

Em uma temporada marcada por altos e baixos, o Bahia está perto de garantir uma vaga na cobiçada Copa Libertadores da América. Mesmo enfrentando desafios ao longo do Campeonato Brasileiro de 2024, o time baiano chega na última rodada com a chance de conquistar o oitavo lugar, o que garantiria seu passaporte para a competição continental. Para isso, o Esquadrão precisa vencer o já rebaixado Atlético-GO.

Publicidade

A partida decisiva será neste domingo, 8 de dezembro, na Arena Fonte Nova em Salvador, com capacidade para mais de 48 mil torcedores. O Bahia espera casa cheia e conta com o apoio apaixonado de sua torcida nesta última partida da temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Onde Assistir ao Jogo Bahia x Atlético-GO?

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida entre Bahia e Atlético-GO através do pay-per-view Premiere, que transmitirá o jogo ao vivo a partir das 16h, horário de Brasília. A expectativa é de um jogo emocionante, com o time anfitrião buscando sua classificação para a Libertadores.

Desfalques do Bahia e do Atlético-GO

O Bahia enfrenta desfalques importantes para este jogo decisivo. O técnico Rogério Ceni não terá à disposição David Duarte, Iago Borduchi, Rezende e Victor Cuesta, todos fora por lesão. O goleiro Marcos Felipe é dúvida, com Adriel como possível substituto.

Marcos Felipe (Adriel); Gabriel Xavier, Nicolás Acevedo e Kanu; Arias, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Luciano Juba; Cauly; Thaciano e Everaldo.

O Atlético-GO enfrenta suas próprias ausências. O volante Baralhas está suspenso após o terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Bruno Tubarão já deixou o clube. Maguinho deve assumir a lateral direita.

Publicidade

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni, Gonzalo Freitas (Janderson) e Rhaldney; Shaylon, Derek e Alejo Cruz.

Recente Desempenho das Equipes

Na reta final do Brasileirão, o Bahia não tem mostrado seu melhor futebol, aumentando a pressão sobre a equipe. No entanto, o time baiano espera aproveitar o apoio da torcida e jogar em casa para conseguir o resultado necessário. O Atlético-GO, apesar de rebaixado, tem demonstrado um certo revigoramento e quer encerrar a temporada dignamente.

Previsões e Expectativas para o Jogo

As expectativas para este confronto são altas. O Bahia, jogando em casa, busca não apenas a vitória, mas também sua vaga na Libertadores. Embora o Atlético-GO não sofra a mesma pressão, vai tentar complicar a vida do adversário. O favoritismo é leve para o tricolor baiano, que precisará superar os desafios para atingir seu objetivo.