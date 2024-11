Bahia x Athletico PR: horário, escalações e onde assistir

Neste domingo, 24, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia e Athletico-PR se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O Bahia busca quebrar uma sequência de quatro derrotas e melhorar sua 8ª colocação, enquanto o Athletico-PR almeja escapar das zonas inferiores da tabela, ocupando atualmente a 14ª posição.

Historicamente, o confronto entre essas equipes é equilibrado, com o Athletico-PR tendo uma ligeira vantagem, vencendo 22 dos 45 duelos, contra 12 vitórias do Bahia e 11 empates. Este duelo promete ser acirrado, com cada time buscando a vitória por razões distintas.

Onde Assistir Bahia vs Athletico-PR?

Os torcedores brasileiros podem acompanhar ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. Internacionalmente, no Canadá o confronto será exibido pelo Fanatiz Canada, enquanto nos Estados Unidos, fica por conta do Fanatiz USA e do Premiere.

A Arena Fonte Nova servirá de palco para este evento, conhecida por ser um verdadeiro caldeirão, onde o Bahia conta com o apoio fervoroso de sua torcida nas partidas em casa.

Desfalques Para o Jogo

O técnico Rogério Ceni do Bahia terá que lidar com importantes ausências: Rezende e Iago estão lesionados, enquanto Santiago Arias está suspenso. Pelo Athletico-PR, o técnico Lucho Gonzalez não contará com Madson, Kaíque Rocha, Erick, Canobbio, Mastriani, Julimar e Thiago Heleno, sendo muitos deles desfalques por lesão.

Bahia: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez e Thaciano.

Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez e Thaciano. Athletico: Mycael; Godoy, Belezi, Gamarra e Esquivel; Felipinho, Gabriel e João Cruz; Cuello, Nikão e Pablo.

Esses desfalques poderão influenciar bastante o desempenho das equipes, já que jogadores chave estarão ausentes.

Expectativas para a Partida

O Bahia, mesmo enfrentando dificuldades no campeonato, tem o favoritismo favorecido pelo apoio da torcida e o histórico favorável jogando em casa na Arena Fonte Nova. O Athletico-PR, embalado por uma sequência positiva, busca continuar evoluindo e evitar a proximidade com a zona de rebaixamento.

Com todos os elementos em jogo, a expectativa é de uma partida disputada e emocionante, com ambas as equipes motivadas a presentear os torcedores com um grande espetáculo na 35ª rodada do Brasileirão.