O Bahia e o Corinthians protagonizaram um duelo eletrizante e cheio de polêmicas na tarde deste domingo, na Arena Fonte Nova. Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes empataram em 1 a 1. O confronto foi marcado por três gols anulados do time da casa, ânimos exaltados entre os jogadores e chances desperdiçadas que impediram ambas as equipes de se aproximarem do pelotão de frente da tabela.
Início agitado e quebra de jejum
O placar foi inaugurado logo aos sete minutos com um roteiro improvável. O lateral argentino Fabrizio Angileri arriscou de canhota da intermediária, a bola desviou no goleiro Ronaldo e morreu no fundo das redes, marcando seu primeiro gol pelo Timão e quebrando um jejum pessoal que durava desde 2017.
A resposta baiana parecia imediata. Apenas dois minutos depois, o estreante Alejo Véliz balançou as redes, mas a tecnologia do impedimento semiautomático flagrou posição irregular de Erick Pulga na origem da jogada.
Clima quente e empate antes do intervalo
Com o placar adverso, o Tricolor de Aço aumentou a pressão, e a temperatura do jogo subiu. Aos 18 minutos, uma forte discussão entre David Duarte e Rodrigo Garro rendeu cartões amarelos para ambos. Pouco depois, o Bahia teve mais um gol de Véliz invalidado, desta vez por jogo perigoso de Román Gómez.
A insistência dos donos da casa, no entanto, foi recompensada nos acréscimos. Aos 48 minutos, Rodrigo Nestor cobrou escanteio e David Duarte subiu livre para testar firme e empatar a partida. O clima de tensão culminou no apito final da primeira etapa, quando uma confusão generalizada exigiu a intervenção da polícia no gramado.
Frustração tricolor e chance de ouro desperdiçada
Na volta para o segundo tempo, o panorama de equilíbrio e disputas físicas se manteve. O Bahia chegou a comemorar a virada aos 29 minutos, quando Willian José aproveitou rebote de Hugo Souza, mas o VAR entrou em ação novamente para confirmar o terceiro impedimento e anular mais um grito de gol da torcida local.
Nos minutos finais, o Corinthians teve a bola do jogo. Após uma falha de comunicação bizarra entre o zagueiro Ramos Mingo e o goleiro Ronaldo fora da área, a bola sobrou limpa para Carrillo, que, com o gol aberto, conseguiu finalizar para fora aos 42 minutos. O apito final confirmou a igualdade no marcador.
Com o resultado, o Bahia e o Corinthians somam apenas um ponto, frustrando o objetivo inicial de colar nos líderes do campeonato nesta rodada.