O Bahia não tomou conhecimento da Chapecoense e garantiu uma vitória tranquila por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (17), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço construiu o resultado ainda na etapa inicial, ditando o ritmo do confronto e afundando a equipe catarinense, que já entrava em campo pressionada pelos maus resultados recentes.
Início avassalador e vantagem construída cedo
Apoiado por sua torcida, o time da casa começou a partida em alta rotação. Logo aos 9 minutos, a pressão surtiu efeito quando Erick Pulga foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti após revisão no monitor. Rodrigo Nestor cobrou com categoria, deslocando o goleiro estreante Matheus Aurélio, e abriu o placar. Sem conseguir respirar, a Chapecoense se limitava a defender, enquanto o Bahia empilhava chances. Aos 33 minutos, a superioridade se transformou no segundo gol: após cobrança de escanteio de Nestor, David Duarte ajeitou e o lateral argentino Román Gómez cabeceou firme para marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor.
Controle tricolor e sustos esporádicos
Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou pouco em termos de domínio, com o Bahia chegando a registrar 65% de posse de bola. A Chapecoense, no entanto, tentou adiantar suas linhas com as entradas de Neto Pessoa e Vinicius Balieiro. A melhor chance dos visitantes aconteceu aos 23 minutos, quando Bruno Pacheco cruzou, Doma ajeitou e Bolasie, livre na pequena área, cabeceou para fora, desperdiçando a oportunidade de recolocar os catarinenses no jogo. Logo na sequência, o goleiro Ronaldo brilhou ao espalmar um chute perigoso de Neto Pessoa, garantindo a baliza zero.
Administração do resultado e baixa na defesa
Nos minutos finais, o Bahia passou a administrar a vantagem, trocando passes e esfriando qualquer ímpeto adversário. A nota preocupante para os donos da casa ficou por conta do zagueiro David Duarte, que sentiu dores aos 40 minutos e precisou deixar o gramado de maca, sendo substituído por Marcos Victor. Com o apito final, o Bahia confirmou os três pontos na tabela, agravando o momento delicado da Chapecoense na competição.