O Esporte Clube Bahia estabeleceu um novo marco histórico no Campeonato Brasileiro de 2026 ao consolidar sua melhor sequência invicta em 40 anos. O Tricolor de Aço é a única equipe que permanece sem derrotas em sete rodadas de Brasileirão.
Bahia sob o comando de Rogério Ceni
Sob a gestão técnica de Rogério Ceni, o Bahia soma 14 pontos em seis partidas disputadas. O retrospecto de quatro vitórias e dois empates garante um aproveitamento de 77,78%, o índice mais alto entre todos os clubes da elite nacional até o momento. A marca histórica foi ratificada após o triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova.
A consistência defensiva é o pilar central deste recorde. O time sofreu apenas três gols em seis jogos, ostentando a defesa menos vazada do torneio. Além da solidez na retaguarda, o Bahia igualou um feito de 1987 ao vencer seus três primeiros compromissos como visitante contra adversários de peso:
- Corinthians
- Vasco
- Internacional
Situação na tabela de classificação
Atualmente na terceira posição da tabela geral, o Bahia possui um jogo a menos que os líderes Palmeiras e São Paulo. O confronto adiado contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada, ainda aguarda definição de data pela CBF.
O resultado deste compromisso pendente pode levar o clube à liderança isolada, dependendo da combinação de resultados da rodada.