Atlético MG x Juventude: horário, escalações e onde assistir

Nesta 36ª rodada do Brasileirão, Atlético-MG e Juventude se enfrentam em um jogo decisivo. O embate acontece nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). O Galo, que recentemente empatou com o São Paulo, espera romper a sequência de dez jogos sem vitória, buscando ascender na classificação do campeonato.

Em contrapartida, o Juventude tem mostrado um desempenho crescente nas rodadas recentes. Com cinco pontos obtidos nos últimos três jogos, a equipe gaúcha procura aumentar a distância da zona de rebaixamento. Para o Juventude, conquistar um bom resultado contra o Atlético-MG é crucial nesta reta final do torneio.

Como Assistir Atlético-MG vs Juventude?

No Brasil, a partida entre Atlético-MG e Juventude será transmitida por diferentes canais. A TV Globo exibirá o jogo para os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, enquanto o Premiere oferecerá a transmissão por pay-per-view para o restante do país, permitindo que torcedores de todas as regiões acompanhem o duelo.

Internacionalmente, o jogo também estará disponível. Nos Estados Unidos e Canadá, a partida será transmitida pelo Fanatiz, permitindo que a comunidade brasileira no exterior e fãs do futebol sul-americano assistam ao vivo. Essa cobertura internacional demonstra a importância do campeonato além das fronteiras do Brasil.

A Preparação das Equipes para o Jogo

O Atlético-MG possui uma vantagem histórica com 15 vitórias em 24 encontros com o Juventude, reforçando seu favoritismo. Apesar disso, o time busca superar uma fase complicada. No último confronto entre as equipes, houve um empate de 1 a 1, mostrando o equilíbrio que marca este duelo.

O Galo enfrenta desafios na defesa, com desfalques como Mariano suspenso e incertezas sobre a presença de Guilherme Arana. O técnico Gabriel Milito terá que ajustar a defesa, mas conta com o retorno de Gustavo Scarpa no meio de campo, ampliando suas opções estratégicas.

Everson; Muarício Lemos, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Rubens; Otávio (Alan Franco), Gustavo Scarpa (Fausto Vera), Rômulo (Igor Gomes) e Bernard (Paulo Vitor); Vargas (Paulinho) e Deyverson.

Quais São as Baixas do Juventude?

Com o empate recente contra o Grêmio, o Juventude entra otimista contra o Atlético-MG. O técnico Fábio Matias relembra com a volta de João Lucas, após suspensão, mas ainda encara problemas no departamento médico. Jogadores como Caíque e Danilo Peixoto continuarão fora, limitando as escolhas do treinador para essa partida decisiva.

Perspectivas para o Fim do Campeonato

O encontro entre Atlético-MG e Juventude promete ser acirrado. O Galo visa quebrar seu jejum de vitórias e ganhar impulso antes da final da Libertadores, enquanto o Juventude luta para manter-se longe da zona de rebaixamento, tornando o jogo ainda mais significativo.

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Alan Ruschel (Lucas Freitas); Ronaldo, Jadson e Mandaca; Erick Farias, Lucas Barbosa e Gilberto (Gabriel Taliari).

O resultado desta partida pode influenciar o futuro das duas equipes nas rodadas finais do Brasileirão. Ambas as equipes estão empenhadas em garantir um resultado positivo, prometendo um jogo cheio de emoção e tática.