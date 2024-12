Atlético MG terá portões fechados em ‘jogo da vida’ neste domingo

O Atlético-MG jogará contra o Athletico-PR na Arena MRV sem a presença de torcedores, devido à punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube mineiro desistiu do pedido de efeito suspensivo por falta de tempo hábil para organizar a venda de ingressos. Assim, a partida deste domingo, às 16h, ocorrerá com portões fechados, conforme comunicado oficial.

A decisão de retirar o recurso ocorreu devido à falta de resposta do STJD a tempo, o que impediu o Atlético-MG de reverter a punição antes da venda de ingressos, necessária 48 horas antes do jogo, segundo o artigo 143 da Lei Geral do Esporte. Inicialmente, o clube esperava permitir a entrada parcial de torcedores, com proibições de venda de bebidas alcoólicas.

Motivos da Punição do Atlético-MG

A punição ao Atlético-MG se deve a incidentes em jogos anteriores, incluindo arremesso de objetos no gramado, invasão de campo, uso de lasers e cantos homofóbicos. As infrações foram enquadradas nos artigos 213, I (duas vezes), II, III (nove vezes) e §1º, além de artigos 211 e 243-G, §2º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Além de perder o mando de campo por seis jogos, três deles sem público e três com restrições, o clube foi multado em R$ 198 mil. Até agora, o Atlético cumpriu dois jogos sem torcida e tem mais um nessa condição.

Contexto do Jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR

O jogo é crucial para ambas as equipes na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG garante sua vaga com uma vitória, e mesmo uma derrota pode mantê-lo na elite com resultados favoráveis de outros jogos.

O Athletico-PR também busca uma vitória para depender apenas de si na luta contra o rebaixamento. Se não vencer, precisará torcer por tropeços de RB Bragantino e Fluminense.

Impacto da Punição

A ausência de torcida em um jogo decisivo afeta a atmosfera da partida. No entanto, as sanções são claras para garantir segurança e respeito dentro e fora do campo.

O Atlético-MG aguarda um julgamento favorável do recurso no Pleno STJD para reduzir as penas. Enquanto isso, o clube precisa ajustar suas estratégias para minimizar os impactos da falta de público em momentos críticos da competição.