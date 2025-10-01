  • Escudo Atlético-MG
Brasileirão

Atlético-MG soma dificuldades e segue no Z-4 em returno do Brasileirão

Galo tinha chance de engatar sequência de vitórias com Sampaoli, mas parou na pior defesa do campeonato

Publicado por: Redação em 01/10/2025 às 08:59 - Atualizado em 01/10/2025 às 11:58
Galo não conseguiu furar a pior defesa do Brasileirão - Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG abriu a 26ª rodada do Brasileirão na última terça-feira, 30, mas não conseguiu sair do empate contra o Juventude. O Galo ainda ensaia uma recuperação no campeonato desde que Sampaoli assumiu a equipe, no entanto, são apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos e o time segue afundado na zona de rebaixamento na tabela do returno.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O returno do Brasileirão teve início há seis rodadas (sete para o Galo, que já entrou em campo pela 26ª). No entanto, a equipe mineira somou apenas cinco pontos (uma vitória e dois empates) e tem a 3ª pior campanha desde então, na frente somente de Inter e Vitória, que vão jogar na rodada.

O Atlético tem um dos piores retrospectos recentes no campeonato: são duas vitórias, três empates e cinco derrotas nos últimos 10 jogos. O Galo só venceu o Bragantino, no início de agosto, e mais recentemente o Mirassol.

Sampaoli quase engatou sequência de vitórias, mas segue com retrospecto positivo - Pedro Souza / Atlético

Com Sampaoli, o Galo poderia chegar na terceira vitória seguida na temporada. Isso porque o time também bateu o Bolívar pelas quartas Sul-Americana, mas acabou quebrando a sequência logo na pior defesa do Brasileirão.

A tabela do returno do Brasileirão

1) FLAMENGO – 14
2) PALMEIRAS – 13
3) MIRASSOL – 13
4) CRUZEIRO – 13
5) VASCO DA GAMA – 11
6) GRÊMIO – 11
7) FLUMINENSE – 10
8) BAHIA – 10
9) BOTAFOGO – 9
10) CEARÁ – 9
11) SÃO PAULO – 7
12) CORINTHIANS – 7
13) FORTALEZA – 6
14) JUVENTUDE – 6
15) SANTOS – 6
16) BRAGANTINO – 5
17) SPORT – 5
18) ATLÉTICO-MG – 5
19) INTERNACIONAL – 4
20) VITÓRIA – 4

* apenas Atlético-MG e Juventude jogaram 7x no returno

