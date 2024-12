Atlético MG pode ser rebaixado hoje: veja cenários

O Atlético vivencia um momento desafiador na fase final do Campeonato Brasileiro, precisando escapar do rebaixamento. A equipe enfrenta um jogo crucial na última rodada contra o Athletico-PR. Atualmente, o Galo está na 14ª posição na tabela, com 44 pontos, superando Fluminense, Athletico-PR e RB Bragantino, que também batalham para permanecer na Série A do futebol brasileiro em 2024.

Para assegurar sua continuidade na Série A, o Atlético necessita de um bom resultado no próximo jogo. Contudo, uma derrota complicaria a situação da equipe, dependendo dos resultados das partidas das demais equipes ameaçadas de rebaixamento. A equipe depende apenas de si para evitar o descenso, mas os recentes resultados ruins preocupam os torcedores.

O Que o Atlético Deve Fazer para Evitar o Rebaixamento?

Para garantir sua vaga na Série A do próximo ano, o Atlético precisa pelo menos de um empate contra o Athletico-PR. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, e é decisiva para as ambições do Galo. Uma vitória asseguraria de vez a permanência na elite, enquanto um empate manteria a equipe em segurança, desde que outros resultados não sejam desfavoráveis.

Uma derrota aumentaria o risco de rebaixamento se o Fluminense, que enfrenta o Palmeiras, conseguir pelo menos um empate, e o RB Bragantino vencer o Criciúma. Nessas situações, o Atlético pode ser ultrapassado devido ao número inferior de vitórias e saldo de gols.

A Situação Atual dos Clubes na Briga Contra o Rebaixamento

A luta contra o rebaixamento envolve principalmente quatro clubes: Atlético, Fluminense, Athletico-PR e RB Bragantino. Veja a seguir as posições e pontuações das equipes:

14º Atlético: 44 pontos, 10 vitórias e -8 no saldo de gols

44 pontos, 10 vitórias e -8 no saldo de gols 15º Fluminense: 43 pontos, 11 vitórias e -7 no saldo de gols

43 pontos, 11 vitórias e -7 no saldo de gols 16º Athletico-PR: 42 pontos, 11 vitórias e -5 no saldo de gols

42 pontos, 11 vitórias e -5 no saldo de gols 17º RB Bragantino: 41 pontos, 9 vitórias e -8 no saldo de gols

Na última rodada que ocorre no domingo, cada resultado pode modificar o cenário atual. É essencial que o Atlético fique atento a todas as possíveis combinações para evitar um resultado negativo nesta temporada.

Chances de Rebaixamento dos Times Envolvidos

As probabilidades de rebaixamento diferem expressivamente entre as equipes em risco. De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as probabilidades são:

Cuiabá, Criciúma e Atlético-GO: 100% já rebaixados RB Bragantino: 67,9% Athletico-PR: 16,8% Fluminense: 11,5% Atlético: 3,8%

Esses dados indicam que, embora o momento seja tenso, o Atlético possui melhores chances de evitar o rebaixamento quando comparado a alguns de seus concorrentes diretos, necessitando, no entanto, concretizar essa possibilidade em campo.

O Futuro do Atlético

Apesar das dificuldades iminentes da última rodada, o foco do Atlético deve ser alcançar um resultado favorável contra o Athletico-PR para garantir sua presença na Série A. Com mudanças recentes na comissão técnica e uma fase de resultados adversos, o clube precisa se fortalecer para superar este desafio.

A torcida aguarda que o Galo aproveite a chance de evitar o rebaixamento e possa projetar um futuro mais brilhante na próxima temporada. Cabe aos jogadores e equipe técnica realizar os ajustes necessários e lutar até o último minuto nesta partida crucial.