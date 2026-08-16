O Atlético-MG confirmou superioridade na tarde deste domingo, 16, ao vencer o Grêmio por 3 a 0, na Arena MRV, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida controlada desde os minutos iniciais, o Galo construiu o resultado com um gol de Vitor Hugo no primeiro tempo e dois de Cuello na etapa final. A vitória consolida o bom momento da equipe mineira, que chega a nove jogos de invencibilidade na temporada e sobe na tabela da competição, enquanto o time gaúcho amarga a continuidade de péssima fase jogando longe dos domínios.

Controle alvinegro e vantagem pelo alto

O roteiro do primeiro tempo foi ditado pela posse de bola e paciência do Atlético-MG. O Grêmio, recuado e com linhas baixas, não conseguia respirar ou armar contra-ataques. A pressão inicial quase surtiu efeito aos 13 minutos, quando Renan Lodi testou com perigo após cruzamento de Cuello.

A insistência foi recompensada aos 19 minutos: Igor Gomes cobrou escanteio fechado e o zagueiro Vitor Hugo antecipou o goleiro Weverton para subir alto e inaugurar o marcador. Mesmo perdendo Igor Gomes por lesão logo depois, o Galo manteve o ritmo cadenciado e o controle absoluto até o intervalo.

Susto gaúcho e o golpe de misericórdia

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio tentou mudar a postura com três substituições, promovendo inclusive a estreia do croata Krovinovic. O Imortal chegou a assustar aos 14 minutos, exigindo boa defesa de Everson no chão após finalização de Amuzu. No entanto, a esperança de reação durou muito pouco. Aos 17 minutos, Renan Lodi avançou pela ala esquerda e cruzou rasteiro, encontrando Cuello livre na segunda trave para bater firme e ampliar o placar.

Cuello decide e Galo administra

O segundo gol desestabilizou completamente o sistema defensivo do Grêmio. Apenas três minutos depois, aos 20, o Atlético-MG chegou ao terceiro gol. Após rápida transição pela esquerda, Bernard tabelou com Maycon, que chutou em cima da marcação de Pedro Gabriel. Na sobra, novamente Cuello apareceu com oportunismo para bater no alto e marcar mais um.

Totalmente perdido em campo, o time visitante ainda viu Cassierra acertar o travessão aos 29 minutos, após passe açucarado do próprio Cuello. Nos minutos finais, a torcida atleticana pôde gritar “olé” e celebrar o domínio.

Com o resultado, o Atlético-MG salta para a oitava posição do Brasileirão e ganha moral para receber o RB Bragantino na quarta-feira, 19, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pelo campeonato nacional, o próximo compromisso do Galo será uma visita ao Internacional. Já o Grêmio, que segue sem vencer fora de casa no torneio, tentará a recuperação na próxima rodada visitando o RB Bragantino.