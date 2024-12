Atlético GO x Fortaleza: horário, escalações e onde assistir

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorrerá no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, com início às 21h30.

Os torcedores do Atlético-GO estão cientes do rebaixamento para a Série B em 2025, enquanto o Fortaleza visa assegurar uma boa colocação na tabela. Embora o título seja inalcançável para os cearenses, garantir uma posição elevada ainda é crucial para o time.

Atlético-GO: Final de Temporada e Planejamento Futuro

Na última posição do campeonato, o Atlético-GO enfrenta um final de temporada aquém das expectativas do clube e da torcida. Com o rebaixamento definido, o Dragão procura terminar a competição de forma honrosa e usar os jogos restantes como preparação para a Série B.

Ronaldo; Tubarão, Adriado, Vinícius, Romão; Roni, Gabriel, Shaylon, Rhaldney, Janderson; Derek.

Fortaleza: Objetivos e Expectativas no Brasileirão

O Fortaleza está em quinto lugar e encara o confronto em uma posição tranquila. Com as chances de título fora de questão, o foco é consolidar sua presença entre os primeiros colocados, visando uma vaga direta na Copa Libertadores do próximo ano, um grande feito para o clube.

João Ricardo; Mancuso, Titi, Kuscevic, Brítez; Rossetto, Hércules, Breno Lopes, Pochettino, Marinho; Martínez.

Transmissão e Como Acompanhar Atlético-GO vs Fortaleza

Os fãs poderão assistir ao duelo entre Atlético-GO e Fortaleza ao vivo através do canal Premiere, que transmitirá o jogo na íntegra.

Informações Técnicas do Jogo

Data: 4 de dezembro de 2024

4 de dezembro de 2024 Horário: 21h30

21h30 Local: Estádio Antonio Accioly, Goiânia

Estádio Antonio Accioly, Goiânia Rodada: 37ª do Campeonato Brasileiro

Este confronto, além de ser vital para o planejamento futuro das equipes, promete emoção tanto para os torcedores presentes no estádio quanto para aqueles acompanhando de longe. A trajetória no campeonato reflete uma temporada cheia de desafios e conquistas.