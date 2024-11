Atlético GO x Bragantino: horário, escalações e onde assistir

O embate entre Atlético-GO e Red Bull Bragantino está agitando os fãs de futebol no Brasil. Este jogo do Brasileirão 2024 é imperdível para os torcedores que desejam acompanhar cada momento dessa disputa acirrada. A transmissão ao vivo permitirá que fãs ao redor do mundo experienciem a tensão e emoção dessa batalha por pontos preciosos.

Com transmissões sendo feitas em vários países, esta partida é uma oportunidade única para os amantes do futebol verem a habilidade e estratégia dos atletas em campo. No Brasil, o Premiere cuidará da transmissão, começando cerca de 10 minutos antes do apito inicial, direto de Goiânia.

Como Assistir Atlético-GO x Red Bull Bragantino?

Se você deseja assistir a essa partida, há várias opções de transmissão. Torcedores do Brasil e de fora podem sintonizar pelos seguintes canais:

Brasil: Premiere, às 19h (horário de Brasília)

Premiere, às 19h (horário de Brasília) Portugal: Canal 11, Bet365, às 22h PTC

Como o Atlético-GO lida com seus desfalques?

O Atlético-GO enfrenta desafios significativos devido a desfalques que podem afetar seu desempenho. O meio-campista Jorginho ainda se recupera, enquanto o zagueiro Adriano Martins retorna de suspensão. Além disso, Bruno Tubarão, Rhaldney e Shaylon estão pendurados, exigindo atenção redobrada.

Apesar dos contratempos, o técnico interino Anderson Gomes conta com Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney), Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek, Luiz Fernando para compor um time competitivo diante do adversário.

Escalação: Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius, Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney), Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek, Luiz Fernando

Desempenho Atual do Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino vive uma fase complicada, sem vencer nos últimos oito jogos. Esta série de resultados negativos, composta por cinco empates e três derrotas, prejudicou sua posição no Campeonato Brasileiro. As lesões e suspensões também causaram dores de cabeça à equipe técnica.

Com Matheus Fernandes suspenso e Nathan Mendes, Eric Ramires e Thiago Borbas se recuperando, o retorno de Jadson e Henry Mosquera é um alívio para o técnico. Espera-se que Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Raul (Gustavinho), Lucas Evangelista, Vitinho, Lincoln, Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Arthur Sousa) compitam com vigor.

Escalação: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Raul (Gustavinho), Lucas Evangelista, Vitinho, Lincoln, Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Arthur Sousa)

Ambas as equipes estão famintas por uma vitória, garantindo um confronto intenso e emocionante. Os torcedores podem aguardar um espetáculo de futebol onde cada jogada poderá ser decisiva para o futuro das equipes na competição.