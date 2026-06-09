O Atlético-GO conquistou uma vitória crucial na noite desta segunda-feira (08) ao superar o América-MG por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Independência. Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Dragão contou com defesas milagrosas do goleiro Paulo Vítor e a estrela do reserva Bruno José para reverter o placar, respirar na tabela e afundar o time mineiro ainda mais na última colocação do torneio.

Início tenso e gols em sequência

O jogo começou estudado, refletindo o desespero de ambas as equipes. O Coelho, precisando urgentemente da vitória para iniciar uma reação, tentava ditar o ritmo, mas esbarrava em seus próprios erros. A emoção tomou conta aos 30 minutos da primeira etapa: após cobrança de escanteio, Felipe Amaral se antecipou à marcação e testou firme para abrir o placar para os donos da casa. No entanto, a alegria mineira durou pouco. Apenas dois minutos depois, Guilherme Marques encontrou Marrony livre na área, que não perdoou e decretou o empate rápido, esfriando os ânimos no Independência.

O paredão Paulo Vítor e a estrela de Bruno José

Na volta para o segundo tempo, o América-MG tentou pressionar, mas esbarrou em uma noite inspirada de Paulo Vítor. O goleiro goiano operou verdadeiros milagres, primeiro parando um chute à queima-roupa de Éverton Brito aos 13 minutos, e logo depois frustrando uma finalização perigosa de Segovinha. Percebendo o momento, o técnico Eduardo Souza promoveu a entrada de Bruno José aos 18 minutos. A alteração mudou a história do jogo. Aos 27 minutos, o atacante fez excelente jogada individual pela direita, foi ao fundo e cruzou rasteiro para Gustavo Coutinho, de carrinho, virar a partida para o Dragão.

Desespero, vaias e alívio goiano

Com a desvantagem no placar, o desespero tomou conta do América-MG. A equipe se lançou ao ataque de forma desorganizada, abrindo espaços para os contra-ataques visitantes. O goleiro Gustavo ainda evitou o terceiro gol em um chute de Bruno José, mas a falta de criatividade ofensiva do Coelho irritou profundamente a torcida, que passou a vaiar o time nos minutos finais. Bruno José ainda teve um gol anulado por impedimento nos acréscimos, mas o apito final confirmou o triunfo visitante.

Com o resultado, o Atlético-GO chega aos 16 pontos, ganha fôlego na luta para se afastar da zona de rebaixamento e ganha moral para a sequência da competição. Já o América-MG permanece estacionado nos 3 pontos, isolado na lanterna da Série B, e vê a pressão sobre o elenco e a comissão técnica atingir níveis críticos.