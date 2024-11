Athletico x Fluminense: horário, escalações e onde assistir

Os aficionados por futebol têm um domingo empolgante pela frente, com o confronto entre Athletico-PR e Fluminense, válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2024. A partida está marcada para 1º de dezembro, às 18h30, na Ligga Arena. O Athletico-PR, na 15ª colocação com 41 pontos, busca garantir sua permanência na elite do futebol nacional, enquanto o Fluminense, em situação delicada, procura se afastar da zona de rebaixamento.

Publicidade

A expectativa é de casa cheia na Ligga Arena, com a torcida do Furacão ansiosa para apoiar o time. O Athletico não perde há dois jogos e espera manter o bom momento. Já o Fluminense precisa reverter sua situação após atuações instáveis. Ambas as equipes precisam conquistar os três pontos, prometendo um duelo acirrado até o apito final.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem Leva a Melhor: Athletico-PR ou Fluminense?

Historicamente, os confrontos entre Athletico-PR e Fluminense são equilibrados. Segundo dados do portal oGol, este será o 61º encontro entre as equipes. Até o momento, o Athletico-PR venceu 26 vezes, enquanto o Fluminense triunfou em 23 oportunidades, com 11 empates registrados. Estes números atestam o equilíbrio e intensificam as expectativas para a partida.

As campanhas recentes refletem essa disputa acirrada. O Athletico-PR chega com duas derrotas, duas vitórias e um empate em suas últimas partidas, enquanto o Fluminense soma duas derrotas, dois empates e uma vitória. O resultado deste jogo pode ser decidido nos detalhes, devido à alternância de desempenhos de ambas as equipes.

Como Assistir Athletico-PR x Fluminense?

Os torcedores que desejarem acompanhar a partida ao vivo poderão fazê-lo através do CazéTV no YouTube e pela plataforma de streaming Rede Furacão. No Brasil, o jogo começa às 18h30, enquanto fãs em outras regiões, como Argentina e Estados Unidos, devem atentar para seus horários locais.

Publicidade

Desfalques e Escalações: Quem Fica de Fora?

Ambas as equipes terão ausências importantes. O Athletico-PR não contará com Julimar, Mastriani, Canobbio, Erick, Kaique Rocha e Madson, todos lesionados. O Fluminense, por sua vez, estará sem Lelê e Ignácio, também lesionados, além de Felipe Melo, suspenso.

A provável escalação do Athletico-PR é Mycael; Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Gabriel, Zapelli e Cuello; Nikão e Pablo.

O Fluminense deve ir a campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Bernal e Ganso; Arias, Keno e Kauã Elias.

Com o Athletico lutando para se manter na Série A e o Fluminense buscando afastar-se do Z4, o confronto promete ser intenso e um verdadeiro espetáculo para os fãs de futebol. Desejamos boa sorte a ambas as equipes!