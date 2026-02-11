Nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, a Arena da Baixada, em Curitiba, será o cenário de um confronto importante para as pretensões iniciais das equipes na temporada. O Athletico-PR recebe o Santos às 19h00 (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Brasileiro Série A. Enquanto os mandantes buscam se firmar na parte de cima da tabela, os visitantes tentam afastar a pressão do início do campeonato.

Furacão aposta no fator casa

O Athletico-PR chega para o confronto ocupando a 10ª colocação, com 3 pontos somados. A equipe, comandada pelo técnico Odair Hellmann, teve um início promissor ao vencer sua única partida disputada até o momento na competição. A expectativa é que o treinador utilize força máxima, após poupar titulares no estadual, visando aproveitar o gramado sintético e o apoio da torcida para manter o aproveitamento positivo e escalar a classificação.

Peixe pressionado busca primeira vitória

Do outro lado, o Santos vive um momento de alerta precoce. Ocupando a 17ª posição e abrindo a zona de rebaixamento com apenas um ponto em dois jogos (um empate e uma derrota), o time da Vila Belmiro precisa reagir. O técnico Juan Pablo Vojvoda trabalhou durante a semana focado na organização tática para conter o ímpeto do adversário e explorar contra-ataques. Uma vitória é tratada como fundamental para evitar uma crise no início do trabalho e dar tranquilidade ao elenco.

Onde assistir e arbitragem

A arbitragem da partida ficará sob o comando de Ramon Abatti Abel (SC), do quadro da FIFA. O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo através do Premiere (pay-per-view), com retransmissão disponível para assinantes do Globoplay e Amazon Prime Video Channels.