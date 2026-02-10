O Athletico-PR anunciou que a partida contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, 19, terá a presença exclusiva de mulheres, crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com deficiência na Ligga Arena. A ação ocorreu em decorrência da punição que o clube sofreu do STJD, por uma briga entre torcedores do Furacão e do rival Coritiba na partida entre os times na última Série B.

Todos os torcedores que forem ao estádio com a camisa do Furacão terão direito à meia-entrada: R$ 75. A torcida do Corinthians também se enquadra nas determinações para essa partida.

O clube ainda vai divulgar datas e horários de comercialização de ingressos para o confronto. As equipes irão se enfrentar em duelo atrasado da segunda rodada do Brasileirão, no dia 19, às 19h30 (de Brasília).

