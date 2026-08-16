O Athletic-MG confirmou seu bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o América-MG por 3 a 1, na noite deste domingo (16), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em partida válida pela 22ª rodada da competição, a equipe visitante dominou as ações, aproveitou o desespero do adversário e construiu o placar com autoridade. O resultado reflete o abismo entre as campanhas: enquanto o time alvinegro sonha com o acesso, o Coelho amarga a penúltima colocação e uma crise profunda com sua torcida.

Gol no apagar das luzes dita o ritmo

O confronto começou com o América tentando impor o fator casa, mas esbarrando na própria ineficiência e em boas intervenções do goleiro Luan Polli, que logo aos cinco minutos fez uma ponte espetacular para evitar o gol de Felipe Amaral. Com o passar do tempo, o Athletic equilibrou as ações, assumiu a posse de bola e passou a rondar a área alviverde. A paciência dos visitantes foi recompensada no último minuto da primeira etapa. Aos 45, após boa trama pela esquerda, Max cruzou e Kauan Rodrigues apareceu livre para escorar para o fundo das redes, levando a vantagem para o vestiário.

Falhas defensivas e o golpe de misericórdia

Se a situação do América já era delicada, um balde de água fria caiu logo no reinício da partida. Aos seis minutos do segundo tempo, Zeca cruzou da direita e o zagueiro Sosa, em uma noite desastrosa, desviou contra o próprio patrimônio, ampliando para o Athletic. O gol contra desmoronou o lado psicológico dos donos da casa, e a torcida americana passou a protestar nas arquibancadas. Aproveitando o nervosismo, o Athletic seguiu trocando passes com facilidade. Aos 20 minutos, Jota cruzou rasteiro e Carlinhos, bem posicionado, apenas empurrou para marcar o terceiro, transformando a vitória em goleada e gerando gritos de ‘time sem vergonha’ vindos das arquibancadas do Independência.

Reação tardia e próximos passos

Com o jogo resolvido, o Athletic diminuiu o ritmo e passou a administrar a posse de bola. O América, na base do abafa, conseguiu descontar aos 41 minutos com um belo chute de Mastriani, que acertou o canto esquerdo de Luan Polli. O atacante ainda chegou a balançar as redes novamente nos acréscimos, mas o lance foi anulado por toque de mão após revisão do VAR. O apito final confirmou a sétima derrota do América em casa, mantendo a equipe afundada na zona de rebaixamento. Já o Athletic, com a oitava vitória no torneio, sobe para a oitava colocação e segue vivo na parte de cima da tabela. Na próxima rodada, o Coelho visita o Novorizontino, enquanto o Athletic recebe o CRB.